Mantan pembalap IndyCar yang kini menjadi pengamat Formula 1, James Hinchcliffe, menyarankan agar Ferrari mencadangkan salah satu dari Lewis Hamilton atau Charles Leclerc untuk satu balapan, menyusul insiden benturan terbaru mereka di lintasan pada Grand Prix Las Vegas.

Untuk kedua kalinya dalam tiga seri Grand Prix, kedua pembalap Ferrari terlibat insiden di lintasan; Leclerc bertabrakan dengan Hamilton saat mencoba menyalip rekan setimnya itu di Las Vegas.

Pembalap asal Monako tersebut kemudian dijatuhi penalti waktu 10 detik oleh para steward FIA karena dianggap menjadi penyebab terjadinya tabrakan.

Insiden terbaru ini membuat kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, harus menghadapi tugas sulit dalam mengelola ketegangan yang kian meningkat di antara kedua pembalapnya.

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Akan tetapi, Hinchcliffe mengisyaratkan bahwa Ferrari mungkin perlu mengambil tindakan yang lebih drastis untuk memastikan Hamilton dan Leclerc memahami konsekuensi jika mereka saling bertabrakan.

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Pria asal Kanada itu mengusulkan agar Ferrari memberikan kesempatan kepada pembalap tim Haas, Oliver Bearman, untuk bergabung dengan tim asal Italia tersebut - dengan mengorbankan salah satu pembalap mereka saat ini.

"Langkah apa yang harus diambil setelah ini? Maksud saya, Anda tidak mungkin mencadangkan salah satu dari mereka - meskipun itulah yang mungkin ingin Anda lakukan," ujar Hinchcliffe, yang kemudian ditanggapi oleh rekan analisnya, Jolyon Palmer, dengan celetukan, "Mungkin saja bisa."

Hinchcliffe menanggapi dengan berkata, "Maksud saya, saya akan menurunkan Bearman untuk satu balapan dan mencadangkan salah satu dari mereka, lalu bilang, 'Biar kalian dapat pelajaran,' - maksudnya, ada konsekuensi serius di sini.

"Tapi saya tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan Fred, jadi saya sependapat dengan Anda; saya benar-benar merasa kasihan padanya.

"Ini bukan Monako. Itu bukan satu-satunya kesempatan Anda untuk menyalip, jadi jangan mengambil risiko yang tidak perlu."

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Lewis Hamilton & Charles Leclerc © XPB Images

Meskipun FIA menyatakan Leclerc sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tabrakan tersebut, Hinchcliffe berpendapat bahwa kedua pembalap sebenarnya bisa berupaya lebih untuk menghindari kontak.

"Menurut saya, Lewis sedikit menghimpitnya; padahal ada ruang di sisi kanannya. Ia bisa saja memberi sedikit lebih banyak ruang dan mungkin menghindari kontak tersebut."

"Apakah Charles harus memaksakan masuk dari sisi dalam? Tidak, tidak perlu. Jadi, keduanya sama-sama patut disalahkan. Menurut saya, penalti yang diberikan terlalu berat, karena kejadian ini lebih tepat disebut sebagai insiden balapan biasa."

"Mengenai persaingan internal dan siapa yang harus disalahkan di dalam tim, situasinya tentu berubah ketika kita tahu bahwa lima tikungan sebelumnya, Leclerc baru saja diminta untuk tidak memaksakan diri - lalu kejadian ini pun terjadi. Saya bisa membayangkan betapa frustrasinya dia."

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