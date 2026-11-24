Max Verstappen menyamakan kemenangannya di Grand Prix Las Vegas dengan permainan Mario Kart, setelah ia berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan yang kacau—diwarnai oleh 352 aksi salip-menyalip dan 35 kali pergantian posisi pemimpin balapan.

Pembalap tim Red Bull itu sukses meraih posisi terdepan setelah persaingan dramatis di Las Vegas, meski ia mengaku tidak terlalu terkesan dengan gaya balapan tersebut, terlepas dari kemenangan yang berhasil diraihnya.

Saat ditanya kapan terakhir kali ia mengalami balapan seperti itu, Verstappen dengan nada bercanda mengatakan bahwa perbandingan yang paling mendekati adalah saat memainkan gim balap populer dari Nintendo tersebut.

"Mungkin sebaiknya saya tidak mengatakannya. Mungkin memang tidak perlu. Saya ingat pernah menang dengan cara seperti ini saat bermain Mario Kart," ujar Verstappen.

"Tahu tidak, terkadang saat posisi Anda tertinggal, Anda bisa memanfaatkan slipstream untuk mengejar ketertinggalan. Saat posisi Anda tertinggal, Anda justru melaju lebih cepat. Jadi, itulah terakhir kalinya saya merasakan hal seperti ini."

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Verstappen claimed his third win in Las Vegas

Meski posisi terus berubah sepanjang balapan, Verstappen menjelaskan bahwa mempertahankan posisi di lintasan sangat krusial bagi keberhasilannya.

Pembalap asal Belanda itu bertekad untuk tidak jatuh kembali ke dalam kelompok pembalap yang mengejar, dengan memastikan ia memiliki cadangan daya baterai yang cukup untuk segera merespons kapan pun rival mencoba melakukan manuver menyalip.

"Saya benar-benar tidak ingin tertinggal ke dalam kelompok itu. Jadi, setiap kali ada upaya menyalip, saya selalu memastikan memiliki cadangan daya untuk melakukan serangan balik - baik dengan menyalip kembali maupun mengambil celah dari sisi dalam atau luar," jelasnya.

"Itulah kunci bagi saya hari ini. Pada dasarnya, saya tidak ingin kehilangan posisi, jadi saya selalu bertekad untuk melakukan pengereman lebih lambat atau cara apa pun agar tetap bisa memimpin."

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Max Verstappen

Meskipun aksi saling menyalip yang terus-menerus menyuguhkan hiburan bagi para penonton, Verstappen mengakui bahwa pengalaman tersebut jauh kurang menyenangkan dari balik kemudi.

Pembalap Red Bull itu berpendapat bahwa penekanan pada pengelolaan penggunaan baterai dan upaya mempertahankan posisi telah mengurangi tantangan yang selama ini ia kaitkan dengan dunia balap.

"Jika dilihat dari sudut pandang jiwa pembalap saya - bukan sebagai sebuah tontonan - maka ya," ujar Verstappen. "Saya menikmati momen saat menyalip kembali dan sebagainya, tetapi saya lebih suka melihatnya dari perspektif seorang pembalap.

"Bahkan detak jantung saya pun tidak menunjukkan rasa gugup sama sekali; rasanya seperti sedang melaju santai saja di lintasan, sembari mengatur penggunaan baterai di saat yang tepat atau melakukan pertahanan posisi."

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"Namun, jika dilihat sebagai sebuah tontonan dari sudut pandang penonton luar, mungkin ya, Anda akan menyukainya. Tapi entahlah."