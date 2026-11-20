CEO McLaren Racing, Zak Brown, telah mengonfirmasi bahwa Formula 1 memiliki “kesepakatan awal” untuk kembali menggunakan mesin V8 mulai tahun 2030.

Menjelang Grand Prix Las Vegas, Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, mengisyaratkan kemungkinan kembalinya mesin V8 melalui sebuah unggahan di media sosial dengan keterangan: “Kalian bersuara, kami mendengarkan. Mesin V8 akan segera hadir.”

FIA sendiri sempat mengunggah grafis di media sosial yang mengisyaratkan bahwa kesepakatan telah tercapai, namun unggahan tersebut segera dihapus. Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mengingat tidak ada pengumuman resmi yang disampaikan.

Saat berbicara di Las Vegas pada hari Kamis, Brown mengonfirmasi bahwa para pemangku kepentingan terkait memang telah mencapai kesepakatan secara garis besar untuk kembali menggunakan mesin V8.

Zak Brown confirmed teams have an "agreement in principle"

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“Sudah ada kesepakatan awal. Menurut saya, semua orang sangat, sangat antusias. Sekarang tinggal merampungkan detail-detail kecilnya saja,” ujar Brown.

“Jika melihat apa yang telah dilakukan FIA, mereka telah menunjuk pengawas (steward) purnawaktu. Mereka sangat proaktif, bergerak cepat, dan menepati apa yang telah mereka janjikan. Menurut saya, kondisi olahraga ini belum pernah sebaik sekarang. Persaingannya pun luar biasa.”

“Saya sangat yakin dengan masa depan olahraga ini. Kondisinya saat ini sudah sangat baik. Saya antusias menyambut mesin-mesin baru—saya rasa semua orang juga begitu. Namun, masih banyak hal lain yang sedang dilakukan untuk terus mengembangkan olahraga ini. Menurut saya, FIA dan Formula 1 telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.”

Excecutive Advisor sekaligus pelaksana Team Principal Alpine, Flavio Briatore, menyuarakan pendapat yang senada dengan Brown.

“Saya sangat setuju. Pada dasarnya, kesepakatan sudah tercapai. Memang belum ditandatangani secara resmi, tetapi tampaknya semua pihak telah sepakat untuk menggunakan mesin V8 pada tahun 2030, dan saya sangat senang,” ujarnya.

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“Menurut saya, ini adalah langkah yang tepat. Kita membutuhkan mesin yang menghasilkan suara lantang dan memiliki konstruksi sederhana untuk digunakan dalam balapan. Pada akhirnya, saya yakin bahwa pilihan terbaik bagi para penonton - dan bagi semua pihak - adalah mesin yang sangat sederhana dengan suara yang menggelegar. Mungkin bisa ditambahkan sistem seperti KERS atau perangkat serupa, namun tidak serumit sistem yang kita gunakan saat ini.”

Cadillac tunda debut mesin buatannya

Sementara itu, Cadillac akan menunda peluncuran Power Unit buatannya sendiri selama satu tahun agar selaras dengan kehadiran mesin V8 pada tahun 2030.

Perusahaan Amerika tersebut awalnya menargetkan debut unit daya buatan General Motors sendiri pada tahun 2029, tapi CEO Dan Towriss mengungkapkan bahwa rencana tersebut - yang semula didasarkan pada asumsi bahwa regulasi mesin baru akan berlaku tahun 2031 - kini telah dikesampingkan.

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Cadillac is changing its engine plans © XPB Images

“Kami akan tetap menjadi pelanggan Ferrari hingga tahun 2029, lalu mulai menggunakan unit daya Cadillac dengan mesin V8 pada tahun 2030,” ujar Towriss.

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“Menurut saya, kami senang melihat ajang balap ini semakin terarah di bawah kepemimpinan FIA, yang telah menetapkan penggunaan mesin V8 mulai tahun 2030. Kami sangat puas dengan keputusan tersebut.”

Towriss kemudian menjelaskan: “Untuk sementara waktu, kami mengerjakan keduanya. Jadi, mereka sudah memiliki basis V6 untuk dikembangkan lebih lanjut, dan di saat yang sama kami juga berupaya menuju pengembangan V8.

"Saat ini ada sejumlah rancangan yang sedang dalam proses, sehingga sudah tersedia fondasi yang kuat untuk apa yang ingin kami bangun serta arah yang sedang kami tuju."