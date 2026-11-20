FIA telah mengumumkan akan menghadirkan Stewards full-time di Formula 1 mulai tahun depan, sebagai bagian dari perombakan besar terhadap sistem yang berlaku saat ini.

Selama ini, posisi Stewards di F1 dan kategori pendukungnya diisi oleh anggota yang berganti-ganti, termasuk mantan pembalap yang mengambil peran tersebut. Akan tetapi, hal ini memicu keluhan terkait konsistensi.

Mulai tahun depan, FIA akan menerapkan sistem pengawas purnawaktu, dengan tujuan membentuk departemen yang terdiri dari 12 hingga 15 anggota dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

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Tujuan di balik langkah ini adalah untuk meningkatkan konsistensi dalam penerapan peraturan serta menjaga kesinambungan di seluruh kejuaraan FIA.

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Mohammed Ben Sulayem, Presiden FIA, mengatakan: “Investasi besar terbaru dalam sistem pengawasan FIA ini mencerminkan dedikasi kami untuk menghadirkan standar pengambilan keputusan, keadilan, dan integritas tertinggi dalam dunia olahraga motor.

“Perekrutan pengawas (steward) purnawaktu merupakan langkah signifikan dalam misi jangka panjang kami untuk membangun ekosistem pengawasan yang berdedikasi di Kejuaraan Dunia Formula 1 FIA; ini juga merupakan investasi bagi masa depan olahraga kita.

“Menyusul pembukaan penting FIA Remote Operations Centre yang baru serta penguatan pengembangan perangkat pertandingan melalui berbagai inisiatif seperti FIA High Performance Programme, langkah ini akan membantu membangun keahlian yang lebih mendalam dan kesinambungan dalam struktur pengawas perlombaan (steward) kami.

Hal ini sekaligus memperkuat kemampuan kami untuk meninjau dan menyempurnakan regulasi, mendukung pengembangan perangkat pertandingan masa depan, serta memastikan standar tertinggi dalam penerapan aturan yang konsisten di seluruh kejuaraan kami.”

Ben Sulayem with Mourinho © XPB Images

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Menurut siaran pers FIA, “Hadirnya Stewards full-time khusus untuk kejuaraan unggulan FIA akan memberikan kesinambungan dan keahlian dalam struktur pengawasan perlombaan. Langkah ini semakin memajukan komitmen FIA terhadap keadilan melalui peninjauan berkelanjutan serta penyempurnaan terus-menerus terhadap regulasi olahraga dan pedoman pengawasan perlombaan.

“Hal ini juga akan memungkinkan penerapan praktik terbaik yang lebih mendalam serta konsistensi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

“Di luar akhir pekan balapan, langkah ini akan memberikan kapasitas yang lebih baik untuk mengidentifikasi tren yang muncul serta aspek-aspek yang memerlukan klarifikasi regulasi, yang pada gilirannya membantu pengembangan regulasi olahraga.

“Para steward purnawaktu juga akan memainkan peran penting dalam melatih dan membimbing generasi mendatang pejabat FIA, berkontribusi pada Program Kinerja Tinggi (High Performance Programme) FIA, serta mendorong harmonisasi di seluruh kejuaraan FIA.”