FIA Menghapus Batas Masa Jabatan Presiden di Bawah Ben Sulayem

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mendapatkan keinginannya dengan dihapuskannya batasan masa jabatan presiden.

Ben Sulayem and Domenicali on the F1 Abu Dhabi grid
Ben Sulayem and Domenicali on the F1 Abu Dhabi grid
© XPB Images
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FIA telah menyetujui proposal yang diajukan oleh presiden Mohammed Ben Sulayem untuk menghapus batasan masa jabatan, yang berarti ia dapat tetap berkuasa melampaui batasan sebelumnya.

Sampai sekarang, presiden FIA dibatasi untuk menjabat tiga periode masing-masing empat tahun, untuk memastikan transisi kekuasaan dan ide yang teratur.

Namun, badan pengatur Formula 1 secara mutlak memilih untuk menghapus batasan ini, dengan mayoritas lebih dari 90% suara mendukung yang dilaporkan setelah Sidang Umum Luar Biasa di Makau.

Menjelaskan keputusan tersebut, FIA mengatakan: "Batasan masa jabatan telah dihapus dari badan-badan FIA, sehingga diselaraskan dengan Dewan Dunia dan Senat. Struktur Komite dan Komisi yang tergabung dalam World Motor Sport Council (WMSC) telah disederhanakan, sehingga:

  • Terminologi badan-badan yang melapor kepada WMSC telah diselaraskan dan disebut sebagai Komisi.
  • Proses pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Komisi telah diselaraskan.

  • Mulai sekarang, semua Komisi akan melapor langsung ke WMSC.

    Mohammed Ben Sulayem, 2026 Miami F1
    Mohammed Ben Sulayem, 2026 Miami F1
    © XPB Images

Meskipun reputasi Ben Sulayem telah dipertanyakan di paddock F1 dalam beberapa tahun terakhir, ia dikenal memiliki dukungan dari berbagai klub otomotif nasional, dengan basis utama di wilayah Amerika, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Pria berusia 64 tahun itu secara kontroversial tidak memiliki pesaing dalam pemilihan tahun lalu, setelah adanya persyaratan untuk menunjuk wakil presiden dari enam wilayah global. 

Istri Bernie Ecclestone, Fabiana Ecclestone, adalah satu-satunya kandidat dari Amerika Selatan, dan karena ia sudah menjadi bagian dari tim Ben Sulayem, hal ini pada dasarnya meniadakan tantangan presiden.

“Keputusan yang disetujui oleh para Anggota kami di sini hari ini mencerminkan kemajuan berkelanjutan yang kita capai bersama sebagai sebuah Federasi,” kata Ben Sulayem.

“Melalui tata kelola yang lebih kuat, disiplin keuangan, dan visi jangka panjang yang jelas, kami membangun FIA yang lebih siap untuk mendukung Anggota kami, memperkuat kejuaraan kami, dan memberikan yang terbaik untuk olahraga motor dan mobilitas di seluruh dunia.

Mohammed Ben Sulayem, 2025 Abu Dhabi Grand Prix
Mohammed Ben Sulayem, 2025 Abu Dhabi Grand Prix
© XPB Images

“Hasil ini adalah buah dari kolaborasi di seluruh komunitas global kita. Ke depan, kita tetap fokus pada menciptakan peluang baru, meningkatkan partisipasi, memajukan inovasi, dan memastikan FIA terus tumbuh sebagai federasi yang kuat, berkelanjutan, dan terpercaya untuk masa depan.”

Meskipun batasan masa jabatan telah dihapus, masih ada peraturan yang berlaku yang berarti seorang petahana tidak dapat tetap menjabat setelah berusia 70 tahun.

Jabatan lain yang telah menghapus batasan masa jabatan adalah presiden komite anti-doping, dan kepala komite cost-cap F1.

In this article

FIA Menghapus Batas Masa Jabatan Presiden di Bawah Ben Sulayem
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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