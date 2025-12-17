Mantan Race Director F1 Michael Masi Kembali ke Dunia Balap

Michael Masi, yang kehilangan posisinya di F1 pada tahun 2022, telah ditunjuk oleh Motorsport New Zealand untuk menjadi Direktur acara Kejuaraan Repco NextGen NZ.

Dalam posisi tersebut, pria berusia 47 tahun ini akan mengawasi berbagai kejuaraan nasional dan bertanggung jawab atas para petugas balapan dan tim operasional seri tersebut.

Masi akan fokus pada “memastikan penyelenggaraan setiap putaran yang aman, adil, dan profesional”.

“Selandia Baru memiliki warisan yang sangat kaya dan membanggakan dalam olahraga ini,” kata Masi.

“Saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengan, dan mendukung MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand, dan Kejuaraan Repco NextGen NZ untuk terus membangun dan mengembangkan peningkatan berkelanjutan olahraga ini bagi semua peserta dan pemangku kepentingan.”

Presiden Motorsport New Zealand, Deborah Day, mengatakan: “Pengalaman Michael di level tertinggi motorsport global akan membantu kami mempertajam sistem kami, meningkatkan kejuaraan kami, dan mendukung para official kami.

“Pengangkatannya merupakan langkah penting dalam strategi kami yang lebih luas untuk memodernisasi, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan olahraga ini untuk kesuksesan jangka panjang.”

CEO Repco NextGen NZ Championship, Josie Spillane, menambahkan: “Michael adalah tambahan yang luar biasa untuk musim panas kami dan sangat cocok dengan ambisi kami untuk menyediakan kejuaraan pengembangan kelas dunia bagi para pesaing kami dan Motorsport Selandia Baru.

“Proses kerja sama dengan Motorsport New Zealand dan Toyota untuk memfasilitasi pengangkatannya sebagai direktur acara menunjukkan apa yang terjadi ketika para pemangku kepentingan utama berkolaborasi untuk mendorong olahraga ini maju secara positif.”

Kontroversi Masi di Abu Dhabi 2021

Masi dicopot dari jabatannya sebagai Race Director F1 sebagai bagian dari restrukturisasi di badan pengatur FIA setelah Grand Prix Abu Dhabi 2021 yang kontroversial.

Direktur balapan asal Australia itu gagal menerapkan aturan dengan benar selama periode Safety Car di akhir balapan dan berdampak langsung pada hasil kejuaraan dunia, yang menyebabkan Max Verstappen merebut gelar dari Lewis Hamilton.

Masi berada di bawah tekanan dari tim Mercedes dan Red Bull untuk membuat keputusan yang menguntungkan mereka. Ia tampak menyerah di bawah tekanan dari Red Bull untuk mempercepat restart Safety Car.

Masi gagal mengatur mobil yang tertinggal satu putaran dengan benar, hanya mengizinkan lima pembalap di antara dua kandidat juara untuk mengejar ketertinggalan, serta mengatur waktu restart.

Verstappen, yang telah masuk pit untuk mengganti ban lunak, menyalip Hamilton, yang menggunakan ban keras lama, pada lap terakhir untuk merebut gelar juara dunia pertamanya. Hamilton mendominasi balapan hingga Safety Car dan tampaknya akan meraih gelar juara pembalap kedelapan yang memecahkan rekor.

FIA mengatakan "kesalahan manusia" bertanggung jawab atas penerapan aturan yang salah. Masi digantikan oleh dua direktur balapan yang bergiliran, Eduardo Freitas dan Niells Wittich.

Masi mengungkapkan bahwa ia menerima ancaman kematian setelah kontroversi tersebut.