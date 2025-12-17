Mantan Bos Ferrari Anggap 'Dokumen' Hamilton Tidak Berguna

Mantan bos Ferrari, Maurizio Arrivabene, mengatakan kepada Lewis Hamilton bahwa dokumen yang telah ia siapkan untuk membantu tim pada dasarnya "tidak berguna".

Awal musim panas ini, juara dunia tujuh kali Hamilton mengungkapkan bahwa ia sedang menyiapkan dokumen karena ia berjanji untuk "berusaha lebih keras" untuk memastikan Ferrari melakukan perbaikan yang dibutuhkan agar dapat bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Hamilton menjalani musim debut yang buruk bersama Ferrari, yang menderita tanpa kemenangan di musim 2025 dan merosot dari posisi kedua ke keempat di klasemen konstruktor.

Namun, pendekatan Hamilton telah dikritik oleh mantan bos Ferrari, Arrivabene, yang membandingkannya dengan masa Sebastian Vettel di tim Italia tersebut.

“Sebastian Vettel juga mengirimkan berkas-berkas seperti itu. Dia menulis, berbicara, dan membagikan semuanya,” kata Arrivabene seperti dikutip Sky Italy.

Ketika ditanya seberapa berharga dokumen yang dikirim Vettel, Arrivabene menjawab: “Hampir tidak berguna.

“Saya tidak ingin mengatakan hal buruk tentang Sebastian, tetapi setiap orang harus mengurus urusan mereka sendiri.

“Ketika seorang pembalap mulai berperan sebagai insinyur, tamatlah sudah. ​​Saat itu benar-benar berakhir.

“Pembalap menghabiskan dua atau tiga hari di simulator dan mendapatkan kesan umum, tetapi detailnya sangat penting.

“Ketika mobil berada di lintasan, pembalap harus memberikan umpan balik yang relevan sehingga para insinyur dapat melakukan perbaikan yang tepat sasaran – terutama ketika ada potensi.”

Ferrari gagal memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 2017 maupun 2018 di tengah serangkaian kesalahan pembalap dan manajemen di bawah kepemimpinan Arrivabene.

Arrivabene kemudian digantikan sebagai kepala tim Ferrari oleh Mattia Binotto untuk tahun 2019.

Hamilton punya "banyak catatan" untuk Ferrari

Hamilton, yang mengakhiri musim yang buruk dengan tiga kali gagal lolos ke Q1 berturut-turut, mengungkapkan setelah putaran kedua terakhir musim ini di Qatar bahwa ia memiliki "banyak catatan" untuk tim Ferrari-nya.

"Ini jelas merupakan tahun yang paling menantang baik di dalam maupun di luar mobil. Saya memiliki banyak catatan tentang hal-hal yang perlu kita tingkatkan," kata Hamilton kepada Sky Sports F1.

"Waktu akan membuktikan apakah kita akan menindaklanjuti hal-hal tersebut dan mempertahankan hal-hal yang baik serta mengubah hal-hal yang tidak baik - dan ada banyak hal yang tidak baik.

"Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa memperbaiki hal-hal tersebut jika kita menerapkannya. Saya berharap kita akan membuat kemajuan."

Tahun 2025 menandai musim F1 pertama Hamilton di mana ia gagal meraih podium grand prix.