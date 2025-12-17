Honda Menggelar Acara Peluncuran Mesin F1 2026 Mereka di Tokyo

Honda menggelar acara peluncuran yang tidak biasa, di mana mereka akan memperkenalkan mesin F1 2026 mereka dalam sebuah acara di Tokyo pada 20 Januari.

Pabrikan Jepang itu akan secara eksklusif memasok Power Unit generasi baru F1 untuk Aston Martin mulai musim 2026.

Toshihiro Mibe, Presiden dan CEO Honda, Executive Chairman Aston Martin Lawrence Stroll, serta Presiden dan CEO F1 Stefano Domenicalli telah dikonfirmasi sebagai pembicara tamu.

Acara ini akan disiarkan langsung di YouTube dalam bahasa Inggris dan Jepang.

Meskipun peluncuran tim dan mobil F1 telah menjadi hal biasa di kejuaraan dunia, acara yang didedikasikan untuk produsen mesin adalah sesuatu yang tidak biasa.

AMR26 Aston Martin - mobil pertama tim yang dirancang oleh Adrian Newey - akan diungkapkan pada 9 Februari.

Honda baru-baru ini memberikan bocoran suara mesin F1 2026 mereka.

Aston Martin-Honda: Awal dari sesuatu yang spesial?

Antusiasme dan harapan besar menyelimuti era baru Honda di F1 dan kerja sama mereka dengan Aston Martin.

“Saya yakin kita akan mampu mengatasi tantangan ini dengan baik,” kata Presiden Honda, Koji Watanabe, seperti ditulis di laman resmi Aston Martin.

“Honda telah mengumpulkan pengalaman di F1 sejak tahun 1964, dan kami yakin bahwa, dengan bekerja sama dengan Aston Martin Aramco sebagai satu tim, kami dapat sangat kompetitif di era baru F1.”

Watanabe menambahkan: “Definisi kesuksesan... bagi saya, 2026 adalah tahun untuk memastikan kemitraan yang telah kita ciptakan antara Aston Martin Aramco dan Honda berfungsi sesuai rencana, sebagai satu tim yang terintegrasi. Kita perlu memastikan kita memiliki nilai-nilai yang telah kita targetkan dan bahwa kita mencapai tujuan kinerja kita.

“Hal yang tidak dapat kita prediksi, dan berada di luar kendali kita, adalah status para pesaing kita. Sebelum kita mengetahuinya, kita tidak dapat membicarakan apa pun selain memenuhi tujuan internal kita sendiri untuk musim ini. Tentu saja, dalam jangka panjang, tujuan utama kemitraan ini, dan definisi kesuksesan kita, adalah memenangkan Kejuaraan Dunia.

“Sangat penting untuk melihat hal ini dari perspektif jangka panjang. Hubungan kami dengan Aston Martin Aramco melampaui kolaborasi teknis – kami berbagi visi yang sama. Ada banyak semangat dalam tim di Kampus Teknologi AMR, tetapi juga kualitas yang tinggi.

"Gabungkan itu dengan keterampilan pengembangan Honda dan kemampuan untuk menyediakan unit daya yang unggul, dan kami memiliki potensi untuk sukses di F1, tidak hanya pada tahun 2026, tetapi juga '27, '28 dan seterusnya.

“Kita berada di ambang sesuatu yang sangat istimewa.”

