Mantan Bos Tim F1 Merasa Penalti Tsunoda di Abu Dhabi Tidak Perlu

Guenther Steiner membela Yuki Tsunoda setelah ia terkena penalti kontroversial di Grand Prix Abu Dhabi yang mengakhiri musim.

Aksi terakhir Tsunoda sebagai pembalap Red Bull adalah upaya yang akhirnya gagal untuk menghentikan Lando Norris dari McLaren untuk membantu harapan Max Verstappen meraih gelar yang semakin menipis.

Norris harus melewati lalu-lintas dalam perjalanannya mengamankan posisi ketiga yang diperlukan untuk menjadi juara dunia F1 yang baru, salah satu pembalap yang harus dihadapinya adalah Tsunoda, rekan setim Verstappen di Red Bull.

Tsunoda bermanuver untuk memutus slipstream dan mengarah ke kiri di lintasan lurus panjang, namun tidak mampu menghentikan Norris yang menyalip dengan keempat rodanya keluar lintasan.

Insiden tersebut diselidiki oleh Steward, yang membebaskan Norris tetapi memberi Tsunoda penalti waktu lima detik karena melakukan "lebih dari satu perubahan arah untuk mempertahankan posisi".

Namun, mantan Team Principal Haas, Steiner, merasa hukuman itu tidak perlu.

"Maksud saya, jelas mereka pantas mendapatkannya lagi karena semua manuver saat pengereman ini telah menjadi tren di Abu Dhabi," kata Steiner dengan sarkastis kepada The Red Flags Podcast.

"Tidak seharusnya terjadi apa pun. Ini balapan. Inilah yang ingin kita lihat, penonton, para penggemar, ingin lihat... Kita tidak ingin melihat para Steward menjadi populer di kalangan masyarakat dengan memberikan denda, mencari perhatian.

"Tidak, ini adil, ini balapan. Saya pikir Yuki berada di ambang batas dengan apa yang dia lakukan. Lando juga berada di ambang batas dengan itu. Semuanya berjalan dengan baik. Itu memberi kita momen balapan yang bagus.

"Saya terus mengatakan jika dia berhenti melakukan semua hal ini, saya bisa mengatakannya, siapa yang akan menonton balapan?

"Mereka tidak mengerti itu karena mereka ingin diawasi sebagai pengawas dan kemudian karena mereka melakukannya dengan Yuki, mereka harus melakukannya dengan dua pembalap lainnya, Anda tahu."

“Ini lintasan lurus yang panjang, dan memutus aliran slipstream. Itu bukan saat pengereman, bukan manuver brutal, dan Lando mengambil risiko di luar trek. Lando seharusnya bisa melewatinya di lap berikutnya, tetapi dia percaya diri dan itulah yang ingin kita lihat dari balapan.”

Manuver Tsunoda dikritik oleh CEO McLaren Racing, Zak Brown, selama siaran langsung final di Sky Sports F1.

"Saya pikir itu jelas keputusan yang tepat. Itu manuver yang berbahaya dan tidak perlu," kata Brown.

"Ini olahraga tim, jadi saya tidak heran mobil kedua akan membantu, tetapi harus ada batasnya.

"Mereka tidak mengemudikan mobil, jadi Anda harus menyalahkan Yuki karena, menurut pendapat saya, dia melewati batas.

"Itu manuver yang berbahaya, tetapi sekarang semuanya baik-baik saja."

Pada akhirnya, Norris mengungguli Verstappen, yang meraih kemenangan kedelapan musim ini di Yas Marina, untuk merebut gelar juara dengan selisih dua poin.