Hamilton Ungkap Cedera Leher dari Kecelakaan Tes Barcelona 2025

Lewis Hamilton telah buka suara tentang cedera yang dialaminya saat melakukan tes untuk Ferrari di Barcelona Januari 2025.

Hamilton revealed he injured his neck in a crash last year
Hamilton revealed he injured his neck in a crash last year
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Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera leher dalam kecelakaan yang "sangat keras" saat melakukan uji coba Formula 1 pribadi dengan Ferrari di Barcelona pada Januari tahun lalu.

Setelah meraih kemenangan pertama yang luar biasa bersama Ferrari di Grand Prix Barcelona, Hamilton secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera di awal tahun 2025 yang "diderita selama berbulan-bulan" selama musim debutnya bersama tim Italia tersebut.

Hamilton tidak memberikan detail lebih lanjut pada saat itu, tetapi sekarang telah mengungkapkan seberapa parah cedera yang membuatnya butuh perawatan fisioterapi, obat penghilang rasa sakit, dan suntikan selama beberapa minggu.

Hamilton endured a challenging debut season with Ferrari
Hamilton endured a challenging debut season with Ferrari

“Ini masalah pribadi, tetapi tahun lalu saya mengalami benturan keras saat uji coba dan cakram di leher saya bergeser, yang mengenai saraf,” kata juara dunia tujuh kali itu kepada media termasuk Crash.net menjelang Grand Prix Austria.

“Saya tidak bisa melakukan banyak hal selama sekitar sembilan minggu. Saya hanya mengunjungi ahli kiropraksi setiap hari, fisioterapi setiap hari. Saya tidak bisa tidur. Saya mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dan harus mendapatkan suntikan.

“Saya melakukan semua yang saya bisa untuk mencoba memperbaikinya. Jadi itulah yang pada dasarnya saya coba jalani, yang tidak mudah dalam posisi duduk seperti itu.”

Kemenangan perdana Hamilton bersama Ferrari, ditambah dengan mundurnya Andrea Kimi Antonelli di akhir balapan, telah membuat pembalap Inggris berusia 41 tahun itu mendekati pemimpin klasemen sementara dengan selisih 41 poin.

Terlepas dari situasi poin dan performa gemilang Hamilton, ia menegaskan bahwa ia tidak terbawa suasana dengan pikiran untuk menantang gelar juara dunia kedelapan yang memecahkan rekor tahun ini.

Hamilton secured his first Ferrari win at the 31st attempt
Hamilton secured his first Ferrari win at the 31st attempt

“Saya tidak memikirkan kejuaraan,” kata Hamilton menanggapi pertanyaan dari Crash.net. “Saya memikirkan setiap balapan, tiba dan menjalankan strategi seperti yang kami lakukan akhir pekan lalu di balapan terakhir.

“Karena pit stop, strategi, kami semua sinkron dan memiliki hal itu setiap akhir pekan adalah yang terpenting. Tidak memikirkan apa yang akan terjadi dalam 15 balapan ke depan.

“Saya memikirkan hari esok. Saya memikirkan satu hari demi satu hari. Saya sangat, sangat bangga dengan seluruh tim di pabrik.

“Saya baru saja mengatakan di TV bahwa setiap orang di tim ini memberikan kontribusi, dan semua orang meningkatkan kemampuan mereka, semua orang berusaha lebih keras dari sebelumnya, mungkin lebih keras dari sebelumnya. Kami bekerja lebih kohesif, lebih erat dari sebelumnya dengan kepemimpinan yang hebat dari Fred.

“Melihat peningkatan yang kami minta, melihatnya terjadi di Barcelona dan juga di sini. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mengambil langkah maju dengan mesin. Ini bukan langkah penuh, tetapi ini satu langkah ke depan, dan itulah yang harus terus kita lakukan, terus melangkah maju.”

Hamilton Jelaskan Detail Cedera Leher dari Kecelakaan Tes Barcelona 2025
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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