Mercedes akan Membawa Paket Pembaruan untuk GP Austria

Mercedes akan menghadirkan lebih banyak upgrade untuk Grand Prix Austria.

Antonelli saw his championship lead cut last time out
Antonelli saw his championship lead cut last time out
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Toto Wolff telah mengkonfirmasi bahwa tim Formula 1 Mercedes akan membawa peningkatan performa untuk Grand Prix Austria.

Setelah memperkenalkan paket upgrade besar pertamanya di Kanada, beberapa komponen baru lainnya akan hadir di Mercedes akhir pekan ini di Red Bull Ring.

Pembaruan Mercedes difokuskan pada peningkatan performa dan keandalan, sesuatu yang telah menjadi kelemahan terbesar Silver Arrows dalam kampanye yang mengesankan ini.

Antonelli broke down in the closing stages
Antonelli broke down in the closing stages

Andrea Kimi Antonelli dan George Russell masing-masing sudah kehilangan poin besar karena masalah mekanis yang mengakhiri balapan mereka baru-baru ini.

Russell tersingkir saat memimpin di Montreal, sementara Antonelli kehilangan 18 poin ketika ia mundur dari posisi kedua di tahap akhir Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Kegagalan Antonelli untuk menyelesaikan balapan membuatnya hanya unggul 41 poin dari Lewis Hamilton di klasemen pembalap, sementara Mercedes unggul 72 poin di klasemen konstruktor.

Mercedes telah kehilangan total 43 poin akibat masalah keandalan - tujuh poin lebih banyak daripada tim lain musim ini.

“Barcelona bertindak sebagai tolok ukur untuk performa kami saat ini dan, setelah memenangkan enam balapan pertama, memberikan pengingat akan realitas,” aku kepala tim Mercedes, Wolff.

Russell is 50 points behind Antonelli
Russell is 50 points behind Antonelli

“Rival telah mengejar ketertinggalan dengan cepat dan kita perlu merespons. Kita sedang berjuang untuk memperebutkan kedua kejuaraan, tetapi harus meningkatkan performa jika ingin menjadi yang terbaik di akhir musim.

“Kelemahan utama kita sejauh ini adalah keandalan. Kita telah kehilangan banyak poin dengan kedua mobil dalam balapan terakhir; jika kita tidak menjalani akhir pekan yang bersih, para pesaing akan dengan senang hati memanfaatkannya.

“Kita tidak akan berdiam diri; kita akan membawa beberapa pembaruan ke Austria akhir pekan ini dengan fokus pada peningkatan performa dan keandalan.

“Selisihnya sangat tipis, dan akan semakin tipis di sekitar Spielberg mengingat panjangnya lintasan. Kami perlu menjalani akhir pekan yang lebih baik daripada balapan-balapan sebelumnya, tetapi jika kami mampu memberikan yang terbaik, maka kami tahu kami bisa bersaing untuk meraih kemenangan.”

Kemenangan perdana Hamilton bersama Ferrari di Barcelona memutus rekor tak terkalahkan Mercedes di tahun 2026 yang kini sudah memenangi enam balapan.

Mercedes akan Membawa Paket Pembaruan untuk GP Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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