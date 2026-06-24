Ferrari Meredam Kehebohan seputar Upgrade Mesin di Austria

Ferrari telah meredam ekspektasi tentang peningkatan mesin pertama mereka yang dipengaruhi oleh ADUO.

Hamilton celebrates his first Ferrari win
Hamilton celebrates his first Ferrari win
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Ferrari telah mengkonfirmasi akan menghadirkan peningkatan mesin pertama yang dipengaruhi ADUO untuk musim Formula 1 2026 pada Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Keputusan pertama Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) menetapkan bahwa Ferrari akan diberikan kesempatan untuk melakukan dua peningkatan pada unit daya V6-nya musim ini.

Ini terjadi di tengah upaya agresif yang berkelanjutan untuk memangkas selisih poin dengan Mercedes setelah meraih kemenangan pertamanya sejak akhir 2024 bersama Lewis Hamilton di Barcelona, saat mereka memperkenalkan paket upgrade delapan bagian.

Ferrari will bring its first engine upgrade to Austria
Ferrari will bring its first engine upgrade to Austria

Kabar tentang Ferrari mendapatkan jatah peningkatan mesin telah memicu antusiasme bahwa kejuaraan dunia 2026, yang tampaknya akan diperebutkan secara eksklusif oleh para pembalap Mercedes, dapat menjadi sangat terbuka.

Namun Ferrari telah berupaya untuk mengecilkan dampak peningkatan mesin ADUO pertama mereka, dengan bersikeras bahwa hal itu "tidak akan mengubah tatanan kompetitif" dengan sendirinya.

“Sejak awal proyek 2026, kami telah menggabungkan pendekatan pengembangan berkelanjutan dengan program pengembangan jangka panjang, untuk sepenuhnya memanfaatkan semua peluang yang tersedia guna meningkatkan kinerja Unit Daya kami. Kedua aliran ini berjalan paralel dan seringkali saling memperkuat,” kata Direktur Power Unit Ferrari, Enrico Gualtieri.

“Seluruh tim di pabrik sekarang bekerja tanpa henti untuk memanfaatkan peluang tambahan yang diberikan oleh mekanisme ADUO, sepenuhnya selaras dengan peta jalan pengembangan yang kami rencanakan.

“Pembaruan yang kami bawa ke Spielberg relatif kecil dan merupakan hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan dalam beberapa minggu terakhir untuk mentransfer peningkatan dari program pengembangan kami ke lintasan. 

"Ini melambangkan prinsip-prinsip utama olahraga kami: peningkatan berkelanjutan, bereaksi cepat, dan menerapkan peningkatan pada kesempatan paling awal.

“Pembaruan ini bukanlah langkah besar, dan dengan sendirinya tidak akan mengubah urutan persaingan. Yang ditunjukkannya adalah sikap tim dan mitra teknis kami: untuk terus berupaya dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan paket kami.

“Dalam kejuaraan yang sangat kompetitif seperti ini, tidak realistis untuk mengharapkan satu pembaruan saja dapat mengubah gambaran keseluruhan, terutama di bawah kendala homologasi dan pengembangan saat ini.

“Performa dibangun secara bertahap, tidak hanya melalui perubahan perangkat keras, tetapi juga melalui seberapa efektif Anda mengoptimalkan paket dari balapan ke balapan.”

Hamilton celebrates in Spain
Hamilton celebrates in Spain
© XPB Images

Pembaruan ini diyakini hanya memberikan tambahan kurang dari 10 HP secara total, dengan Ferrari sedang mempersiapkan peningkatan yang lebih besar lagi yang akan diperkenalkan setelah jeda musim panas yang diperkirakan akan mencakup turbocharger baru.

Kemenangan perdana Ferrari Hamilton di Spanyol membuatnya memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang mengalami pengunduran diri di akhir balapan, menjadi 41 poin dengan 15 balapan tersisa.

“Kejuaraan ini merupakan tantangan dari awal hingga akhir, tidak hanya dalam hal performa murni, tetapi juga dalam seberapa efektif Anda mengoptimalkan setiap komponen di lintasan, dan seberapa kuat dan andal paket keseluruhan Anda,” tambah Gualtieri.

“Kami sepenuhnya menyadari bahwa beberapa pesaing kami telah melakukan pekerjaan yang lebih baik sejauh ini. Ini adalah bagian dari realitas Formula 1 dan tantangannya, dan ini menetapkan target yang jelas bagi kami.

“Kami tahu ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah, dan kami lebih memilih untuk berpegang pada fakta daripada janji. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa semua orang bersatu dan bekerja keras, dan kami yakin bahwa, dengan fokus dan konsistensi, kami dapat mencapai target kami.”

Ferrari Meredam Kehebohan seputar Upgrade Mesin di Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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