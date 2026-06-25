Verstappen Antusias dengan Upgrade Besar Red Bull di Austria

Red Bull will debut a major upgrade package at its home race, the Austrian Grand Prix.

Verstappen has the most wins in Austria since it returned to the F1 calendar
Verstappen has the most wins in Austria since it returned to the F1 calendar
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Max Verstappen mengaku antuasias untuk melihat seberapa besar peningkatan performa yang bisa didapat Red Bull dari paket upgrade besar yang dibawa ke Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Red Bull siap meluncurkan paket peningkatan terbesar yang diperkirakan akan mereka luncurkan sejak Grand Prix Miami pada balapan kandang mereka di Austria akhir pekan ini.

Setelah awal musim yang sulit, Red Bull telah membuat kemajuan kecil sejak memperkenalkan serangkaian pembaruan besar pertama mereka di Miami, dengan Verstappen berhasil meraih posisi ketiga di Kanada dan keempat di Barcelona - diapit oleh satu kali gagal finis di Monaco.

The RB22 is set to get a big upgrade
The RB22 is set to get a big upgrade

Red Bull dijadwalkan untuk memperkenalkan beberapa komponen baru dalam upayanya meningkatkan performa RB22 di Austria, yang mengawali serangkaian fase yang padat sampai jeda musim panas di bulan Agustus.

"Austria tentu saja merupakan Grand Prix kandang bagi tim. Ini adalah trek yang bagus bagi saya di masa lalu dan kami memiliki kenangan yang sangat baik di sana," kata Verstappen menjelang akhir pekan.

"Ini adalah trek yang sangat menarik dan semua tikungannya cukup berbeda, jadi sangat penting untuk mendapatkan keseimbangan yang baik dari mobil. 

"Anda membutuhkan performa kecepatan tinggi dan rendah, traksi yang baik, dan sekarang, dengan betapa sensitifnya beberapa trek terhadap energi, penting untuk bekerja untuk mengatasi hal ini.

"Kami memiliki paket baru yang kami bawa, jadi sangat menarik untuk melihat seberapa besar peningkatan waktu putaran yang bisa kami dapatkan."

Rekan setim Isack Hadjar menambahkan: “Kami membawa paket baru ke Austria dan, seperti halnya peningkatan apa pun, tujuan utamanya adalah untuk memahaminya dan memaksimalkan potensinya sepanjang akhir pekan.

“Semoga ini akan membawa kami lebih dekat ke tempat yang kami inginkan, dan kami dapat menikmati balapan yang bagus di depan pendukung tuan rumah kami.”

Apa yang bisa diharapkan dari upgrade Red Bull?

Mekies has downplayed the upgrades
Mekies has downplayed the upgrades

Red Bull belum secara spesifik menyebutkan peningkatan apa yang dijadwalkan untuk balapan di sirkuit yang mereka miliki sendiri.

Namun, Team Principal Laurent Mekies berupaya menurunkan ekspektasi seputar paket peningkatan di Spielberg.

"Tidak diragukan lagi bahwa paket Austria saja tidak akan cukup. Kami tahu kami masih membutuhkan beberapa langkah lebih lanjut," tegas Mekies.

"Namun yang penting adalah, dalam lintasan terus-menerus mempersempit jarak yang telah kami tempuh sejak pasca-Jepang, kami terus mendekat, kami tidak lagi berbicara tentang selisih empat persepuluh detik, tetapi mudah-mudahan kurang dari itu."

Ketika ditanya tentang rencana Red Bull untuk mengurangi bobot RB22-nya, Mekies bercanda: "Kurangi makan. Itu rencana saya. Itu rencana saya untuk Austria! Dan mudah-mudahan kita bisa lebih ringan di sana. 

"Makanan Austria enak, saya tahu. Tapi rencananya adalah membuat mobil makan sedikit lebih sedikit di sana dan sedikit berdiet.”

Mekies menggambarkan Barcelona sebagai "ujian realitas" bagi Red Bull dan menegaskan bahwa tidak ada solusi instan untuk peningkatan yang dibutuhkan agar dapat bersaing di barisan depan grid F1.

“Masih ada celah, tidak diragukan lagi, [di sisi] unit daya, sisi sasis. Dan itulah yang perlu kita perjuangkan selanjutnya,” aku Mekies. "Sekarang bukan lagi tentang satu hal saja. Ini tentang menemukan sedikit peningkatan performa di tikungan kecepatan menengah, di tikungan kecepatan tinggi, di lintasan lurus."

Verstappen Antusias dengan Upgrade Besar Red Bull di Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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