Terungkap: Pabrikan F1 Pertama yang Memperkenaalkan Upgrade ADUO

Audi mengalahkan rivalnya untuk memperkenalkan upgrade mesin F1 setelah putusan ADUO, Crash.net mendapatkan informasi.

Pabrikan Jerman itu memperkenalkan peningkatan terhadap Power Unit mereka di Grand Prix Barcelona, tepat satu minggu setelah FIA mengumumkan putusan Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) pertama.

Secara mengejutkan, Red Bull dianggap memiliki mesin terbaik selama periode ADUO pertama, meskipun ada konsensus luas di paddock F1 bahwa Mercedes sebenarnya memiliki unit daya yang menjadi patokan.

Audi fitted a new V6 to its cars in Barcelona

Dari keputusan tersebut, Red Bull tidak berhak mendapatkan peningkatan apa pun. Mercedes, Ferrari, Audi, dan Honda mendapatkan jatah pengembangan Power Unit.

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ADUO diperkenalkan dalam peraturan untuk musim ini sebagai mekanisme pengejar ketertinggalan yang bertujuan untuk membantu pabrikan yang tertinggal dalam performa mesin V6 mereka.

Dan Audi mendahului para pesaingnya dengan memperkenalkan pengembangan ADUO pertamanya selama akhir pekan Barcelona.

Kedua mobil Audi dilengkapi dengan mesin pembakaran internal dan turbocharger baru, yang dikonfirmasi oleh dokumen unit daya FIA yang dirilis pada hari Jumat di Spanyol.

Namun, pada saat itu belum diketahui bahwa V6 baru Audi tersebut memiliki beberapa perubahan. Perubahan ini berfokus pada peningkatan kemampuan pengendalian, menurut informasi dari Crash.net

Meski tidak diharapkan akan membawa peningkatan performa yang signifikan, langkah awal Audi menunjukkan bahwa mereka telah bekerja keras di balik layar di Ingolstadt dan Hinwil untuk melakukan perbaikan, karena sejak awal mereka menyadari bahwa mereka sedang berusaha mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya.

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Audi chief Binotto warned gains will take time

Hal ini dipandang sebagai langkah pertama dalam rencana pengembangan Audi yang lebih luas untuk meningkatkan R26.

“Bagi Audi, ini akan menjadi keuntungan yang signifikan,” kata bos Audi, Mattia Binotto, di Barcelona. “Saya pikir ini yang kami harapkan.

“Sejak awal musim, kami tahu bahwa sebagian besar kesenjangan kami dengan tim-tim papan atas ada di sisi unit daya. Bukan kejutan bagi kami. Kerja keras akan dibutuhkan.

“Kami punya rencana, tetapi ini akan bermanfaat, tetapi bukan dalam jangka pendek. Seringkali mungkin orang percaya bahwa begitu Anda memiliki ADUO, mungkin di balapan berikutnya Anda dapat memperkenalkan 10 kilowatt. Itu bukan yang akan terjadi.

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“Dalam kasus kami, kami mencari perkembangan besar, tetapi lebih pada jangka menengah dan panjang.

“Kami kembali memfokuskan upaya kami pada jangka menengah dan panjang, dan ADUO akan bermanfaat dalam hal itu.

“Jadi ADUO berarti batasan anggaran yang lebih besar, berarti lebih banyak jam dyno, lebih banyak kebebasan dalam pengembangan. Tetapi sekali lagi, tidak semuanya terkadang terjadi dalam jangka pendek. Perjalanan kami adalah perjalanan panjang. Kami telah menetapkan tujuan pada tahun 2030.

“Ketika berbicara tentang pengembangan mobil, pengembangan Power Unit, khususnya Power Unit, dibutuhkan waktu untuk dikembangkan, lebih lama daripada mungkin beberapa bagian sasis. Kami tidak akan melihat manfaat langsung dari ADUO, tetapi tentu akan bermanfaat bagi kami.”

Ferrari disebut-sebut akan membawa peningkatan mesin pertamanya ke Grand Prix Austria akhir pekan ini.

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