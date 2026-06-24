McLaren Bawa Sayap Belakang ‘Macarena’ untuk Grand Prix Austria

McLaren siap bergabung dengan klub 'Macarena' di F1 Grand Prix Austria.
McLaren is set to join the 'Macarena' club
McLaren is set to join the 'Macarena' club
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Tim Formula 1 McLaren akan memperkenalkan sayap belakang 'Macarena' versi mereka sendiri pada Grand Prix Austria akhir pekan ini.

Ferrari mencuri perhatian di paddock F1 ketika pertama kali memperkenalkan inovasi sayap belakang terbalik yang unik selama uji coba pramusim di Bahrain.

Setelah uji coba lebih lanjut di China, Ferrari akhirnya menggunakan sayap belakang tersebut pada Grand Prix Miami. Red Bull juga memperkenalkan interpretasi mereka sendiri terhadap desain sayap belakang yang bisa berputar 360 derajat di Miami.

Ferrari first debuted the 'Macarena' rear wing design
Ferrari first debuted the 'Macarena' rear wing design

Kini, McLaren tampaknya menjadi tim terbaru yang akan memperkenalkan versi mereka pada putaran kedelapan musim ini di Red Bull Ring di Spielberg.

Technical Director untuk Applied Engineering McLaren, Neil Houldey, mengungkapkan menjelang balapan akhir pekan ini bahwa tim tersebut membawa sayap belakang "eksperimental" sebagai bagian dari paket peningkatan terbaru mereka.

“Kami selalu berupaya melakukan penyempurnaan yang menambah performa dan waktu putaran pada mobil,” kata Houldey. 

“Untuk acara ini, kami telah fokus pada pembaruan detail kecil di sekitar sudut belakang mobil, serta sayap belakang eksperimental yang akan digunakan sepanjang sesi Jumat.

“Meskipun paket keseluruhan lebih ringan daripada beberapa pembaruan kami baru-baru ini, pengembangan ini adalah bagian dari jalur pengembangan sepanjang musim kami, dan kami terus mencari setiap peluang waktu putaran di mana pun kami bisa.”

Red Bull has run its own version since Miami
Red Bull has run its own version since Miami

Dipahami bahwa McLaren akan menguji sayap belakang terbalik sebagai item uji dalam latihan Jumat di Red Bull Ring, tetapi kemungkinan tidak akan menggunakannya dalam balapan hingga akhir musim.

Berbicara kepada media termasuk Crash.net selama jeda paksa F1 pada bulan April, kepala desainer McLaren, Rob Marshall, mengakui bahwa desain sayap belakang Ferrari telah menarik perhatian tim.

“Semua orang melihat itu dan berpikir, ‘oh, oke, ya, itu tidak apa-apa. Tapi apakah kita yakin itu legal?’ Ya, itu legal! Oke,” aku Marshall.

Mengenai desain tim F1 saingan, ia menambahkan: “Kami melihat semuanya; beberapa hal ditutup untuk digunakan dengan cukup cepat ketika Anda melihat peraturan, tetapi yang lain tetap terbuka.

“Yang lain agak dibatasi oleh perubahan arsitektur yang mungkin telah Anda buat, atau apa yang Anda lakukan dengan mesin, tetapi pada akhirnya, kami menganalisis semuanya.

“Beberapa hal sampai diuji di terowongan angin, atau CFD, dan yang lain adalah semacam eksperimen pemikiran yang kami lakukan untuk melihat apakah itu akan baik atau buruk bagi kami.”

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McLaren Bawa Sayap Belakang ‘Macarena’ untuk Grand Prix Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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