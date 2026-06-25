Ferrari Pertahankan Carlo Santi sebagai Race Engineer Hamilton

Carlo Santi akan tetap menjadi Race Engineer Lewis Hamilton di Ferrari.

Santi and Hamilton celebrate their first win together
Santi and Hamilton celebrate their first win together
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Carlo Santi diperkirakan akan tetap menjadi teknisi balap Formula 1 Lewis Hamilton di Ferrari.

Santi awalnya didatangkan sebagai solusi sementara sambil Ferrari mencari insinyur balap tetap baru untuk Hamilton musim ini.

Langkah untuk mendatangkan Santi dilakukan setelah Race Engineer Ricardo Adami dipindahkan ke posisi lain di dalam perusahaan setelah musim debut Hamilton yang sulit di Scuderia.

Hamilton celebrates his first Ferrari win
Hamilton celebrates his first Ferrari win

Santi mengambil peran sebagai Race Engineer Hamilton sejak tes pra-musim dan terus menjadi suara di dalam helem juara dunia tujuh kali itu selama tujuh putaran pertama tahun 2026.

Santi bahkan mendampingi Hamilton di podium setelah meraih kemenangan pertama yang spektakuler bersama Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Dan menurut BBC Sport, Ferrari tidak berencana untuk mengganti Santi.

“Carlo dan Lewis bekerja sama dengan sangat baik dan tidak ada rencana untuk menggantinya,” kata juru bicara Ferrari kepada BBC Sport.

Santi joined Hamilton on the podium in Spain
Santi joined Hamilton on the podium in Spain

Hamilton memberikan pujian setinggi langit kepada pria Italia berusia 52 tahun itu setelah kemenangan perdananya bersama tim merah di Spanyol pada balapan terakhir.

"Senang sekali dia ada di sana [di podium]," kata Hamilton tentang Santi. "Saya rasa, Anda tahu, dia awalnya menjadi pengganti tahun ini, langsung terjun dan bekerja sama dengan saya, kami tidak saling mengenal, kami belum pernah berbicara dan saya tidak tahu apa pun tentang dia.

"Dan kami bertemu dan saya rasa langsung akrab - senang rasanya bisa terhubung dengan seorang insinyur selain yang dulu saya miliki. Anda tahu, saya memilikinya untuk waktu yang sangat lama dan kemudian Anda kehilangan perasaan itu karena Bono sekarang melakukannya dengan Kimi [Antonelli].

“Sungguh luar biasa bisa berbagi pengalaman itu dengannya di panggung tersebut, dan mungkin juga, dia sangat, sangat pendiam.

"Anda bisa melihat betapa sulitnya baginya untuk mengungkapkan emosinya. Dia hanya tersenyum dan, Anda tahu, saya memeluknya erat-erat dan menariknya mendekat, sambil mengucapkan terima kasih.

"Saya ingin berpikir bahwa ini mungkin telah menghidupkan kembali kecintaannya sebagai seorang insinyur seperti yang telah ia lakukan untuk saya sebagai seorang pembalap.”

Santi sebelumnya bekerja dengan Kimi Raikkonen dan menjadi teknisi yang mengantarkan juara dunia 2007 itu meraih kemenangan F1 ke-21 dan terakhirnya di Grand Prix Amerika Serikat 2018.

Ferrari Pertahankan Carlo Santi sebagai Race Engineer Hamilton
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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