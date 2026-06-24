Hirakawa akan Turun Pada FP1 Grand Prix F1 Australia untuk Haas

Ryo Hirakawa menjadi salah satu dari empat pembalap yang akan turun pada latihan pertama F1 GP Austria.

Toyota celebrates its 2022 Le Mans victory
Toyota celebrates its 2022 Le Mans victory
© XPB Images
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Pemenang Le Mans 24 Hours, Ryo Hirakawa, akan berpartisipasi dalam FP1 di Grand Prix Austria untuk tim Haas.

Pemenang ajang ketahanan ikonik tahun 2022 ini akan tampil untuk ketujuh kalinya di FP1, setelah sebelumnya menyelesaikan sesi latihan untuk McLaren, Alpine, dan Haas.

Tahun lalu, Hirakawa melakoni keempat sesi wajib pembalap rookie di sepanjang musim, dengan Haas menurunkannya di Grand Prix Bahrain, Spanyol, Mexico City, dan Abu Dhabi.

Hirakawa tests for Haas
Hirakawa tests for Haas
© XPB Images

Hirakawa yang berusia 32 tahun bergabung dengan Haas tahun lalu sebagai bagian dari peningkatan kerja sama tim dengan Toyota. 

Di Meksiko, Hirakawa mengatakan, "Saat ini, saya mencoba mendapatkan kursi tetap di masa depan. Ini hanyalah sebuah langkah, dan mudah-mudahan akan terjadi, ketika saya belum terlalu tua."

Ia menambahkan: "Saya hanya percaya. Saat ini, saya hanya melakukan yang terbaik, hanya membuktikan bahwa saya pantas [mendapatkan kesempatan]. Tentu saja, ini tidak mudah, tetapi saya pikir saya melakukan hal yang benar."

Pada sesi latihan bebas pertama di Barcelona, ​​tujuh tim menurunkan pembalap rookie di FP1, dan Haas tidak termasuk di antaranya.

Di Red Bull Ring, Aston Martin akan menggantikan Lance Stroll dengan Jak Crawford, sementara Luke Browning dan Paul Aron akan mendapatkan waktu latihan untuk Williams dan Audi untuk akhir pekan kedua berturut-turut. Kali ini, Carlos Sainz dan Gabriel Bortoleto yang akan mundur, setelah Alex Albon dan Nico Hulkenberg di Catalunya.

Aron in Spain
Aron in Spain
© XPB Images

Berbicara setelah mengkonfirmasi penunjukan Hirakawa di Haas tahun lalu, bos tim Ayao Komatsu mengatakan: “Umpan baliknya sangat detail pada tes pasca musim tahun lalu [2024], jadi memberikan Ryo waktu berharga di lintasan di empat sirkuit berbeda tahun ini akan membantu seluruh tim.

“Sebagai bagian dari kolaborasi kami dengan Toyota GAZOO Racing, sangat menyenangkan menyambut talenta baru ke dalam tim – sungguh suatu kehormatan untuk bekerja dengan pembalap dengan kemampuan mengemudi seperti dia.”

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Hirakawa akan Turun Pada FP1 Grand Prix F1 Australia untuk Haas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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