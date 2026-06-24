Kimi Antonelli Tidak Ingin Dibandingkan dengan Ayrton Senna

Kimi Antonelli menepis komparasi antara dirinya dan legenda Ayrton Senna, dengan menyatakan bahwa ia 'tidak menyukai' anggapan tersebut.

Reputasi Antonelli telah meningkat pesat musim ini, memegang keunggulan 41 poin dari pembalap yang ia gantikan di Mercedes, juara tujuh kali Lewis Hamilton.

Sebelum akhir pekan Barcelona, ​​pembalap Italia itu sedang dalam performa luar biasa dengan lima kemenangan beruntun, dengan ketegangan di lintasan meningkat antara dirinya dan rekan setimnya, George Russell.

Performa ini, dan fakta bahwa Antonelli memiliki kemiripan yang mencolok dengan juara tiga kali Senna, memicu perbandingan antara keduanya, tetapi pembalap Mercedes itu menolak hal tersebut.

Senna at Monaco in 1988 © XPB Images

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Ketika ditanya apakah komentar-komentar seperti itu menambah tekanan di pundaknya, Antonelli berkata: "Wah, pertanyaan yang berat.

"Tidak, saya belum membaca tentang itu, dan sejujurnya, saya juga tidak terlalu menyukai perbandingan itu karena saya merasa tidak pantas dibandingkan dengan seseorang yang telah membuat sejarah dalam olahraga ini dan saya belum melakukan satu pun dari apa yang telah ia capai. Jadi saya merasa itu tidak adil.

"Juga, saya sendiri tidak terlalu menyukainya karena seperti yang saya katakan sebelumnya, karena semua alasan ini.

"Ya, dia idola saya, dia seseorang yang menginspirasi saya, tetapi saya merasa tidak adil untuk dibandingkan dengannya, terutama pada tahap karier saya saat ini, karena ini baru permulaan dan masih banyak yang harus dicapai, banyak yang harus dilakukan dan banyak yang harus ditingkatkan, dan saya merasa masih sangat jauh dari levelnya. Jadi itulah jawaban saya."

Favorit dalam pertarungan gelar

Antonelli hampir saja meraih podium di Spanyol sebelum masalah keandalan muncul yang memaksanya mundur dari balapan.

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Setelah mengambil alih posisi terdepan dari Russell satu lap sebelumnya, ia mulai memperlebar jarak, tetapi masih kemungkinan akan menghadapi tantangan untuk meraih kemenangan dari Hamilton, yang belum berhenti, di lap-lap terakhir.

Ditanya sebelum akhir pekan apakah ada yang bisa membalikkan selisih poin Antonelli, yang saat itu mencapai 66 poin, Carlos Sainz memberikan jawaban yang jelas.

Sainz joined Williams in 2025

"Yah, saya rasa kita bahkan tidak tahu berapa banyak balapan tersisa, karena kalender juga," katanya. "Jadi sulit untuk memberikan angka pasti, seberapa besar peluang Kimi untuk menang atau kalah. Tapi saya pikir dia telah mengemudi dengan sangat baik.

"Saya pikir dia telah menjalani tahun yang luar biasa sejauh ini. Saya pikir dia memaksimalkan mobilnya dan peluangnya untuk memenangkan balapan. Saya pikir semakin dekat dengan Kejuaraan, biasanya tekanan juga semakin tinggi, seperti yang kita lihat tahun lalu dengan Oscar dan Lando.

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"Semakin dekat Anda dengan titik kritis itu, ketika Anda melihat Kejuaraan itu milik Anda atau tidak, saya pikir saat itulah semuanya menjadi nyata.

"Dan saya 100% mendukung Kimi bahwa dia bisa melakukannya. Jadi, saya tidak tahu. Akan sangat menarik untuk dilihat. Saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang hebat dan saya pikir sejauh ini, jika dia terus mengemudi seperti ini, akan sangat sulit bagi siapa pun untuk mengalahkannya."