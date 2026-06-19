Sainz Blak-Blakan Tentang Rasa Frustrasinya di Williams

Carlos Sainz memberikan penilaian blak-blakan tentang masalah Williams setelah "kesadaran" di Barcelona membuatnya menyarankan tim perlu "kembali ke titik awal".

Setelah tujuh balapan di musim ini, Williams berada di posisi kedelapan dalam klasemen konstruktor, dengan hasil balapan terbaik di posisi kedelapan berkat Alex Albon di Monaco.

Memiliki ekspektasi untuk naik peringkat musim ini, Williams justru menjadi satu-satunya tim yang melewatkan tes pra-musim di Barcelona, dan ketika turun di trek, mobil tersebut kelebihan bobot dan baru mendapatkan paket balapan pertamanya di Miamo.

It's been a tough season for Williams

Meskipun paket tersebut menghadirkan peningkatan performa, peningkatan yang dilakukan tim-tim saingan telah mendorong Williams kembali ke posisi bawah, dengan Sainz mengakui bahwa balapan di Barcelona "agak membuat frustrasi di beberapa momen".

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"Secara realistis, saya rasa kami memperkirakan ini akan sulit," katanya. "Jika dilihat kembali, saya rasa cukup mengejutkan betapa jauhnya kami tertinggal di tikungan kecepatan menengah dan tinggi. Sebagian, itu karena bobot, tetapi yang lebih penting lagi, itu karena downforce pada mobil.

"Jadi saya rasa itu adalah sebuah kejutan besar - saya tidak ingin menyebutnya kejutan, bahkan bukan peringatan, karena kami sudah mengetahuinya, tetapi sebuah kesadaran bahwa kami benar-benar jauh dari posisi yang seharusnya, posisi yang kami targetkan.

"Saya rasa sudah saatnya untuk kembali ke tahap perencanaan dan mulai menambahkan lebih banyak hal pada mobil, karena jelas, di lintasan kecepatan menengah, kami sangat jauh tertinggal."

Sainz recently reaffirmed his commitment to Williams

Tanpa meraih poin dalam dua balapan dan dengan hasil terbaik pribadinya di posisi kesembilan - yang diraih tiga kali di China, Miami, dan Kanada - Sainz ditanya apakah ada peningkatan besar yang dapat diharapkan menjelang jeda musim panas.

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"Ya, saya tahu apa yang akan datang, dan tentu saja, apa yang biasanya dihasilkan tim ini cenderung berhasil," katanya.

"Tetapi pada saat yang sama, saya tidak yakin apakah itu cukup untuk mengurangi selisih yang kita miliki di trek seperti ini. Jadi saya pikir kita perlu melakukan lebih dari yang sudah kita lakukan.

"Setiap minggu, bagi tim, sangat penting untuk menemukan poin downforce, atau kilogram berat, karena meskipun saya menyadari bahwa tim semuanya bekerja keras dan kita semua mengerahkan semua yang kita miliki, kita mungkin membutuhkan lebih banyak lagi. Jadi kita perlu fokus pada hal itu."