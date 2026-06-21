McLaren Menilai Peluangnya Melawan Ferrari dan Mercedes di GP Austria

Team Principal McLaren, Andrea Stella, menilai peluang timnya untuk menghadapi tim terdepan seperti Mercedes dan Ferrari di Grand Prix Austria.

Setelah finis kedua dengan Oscar Piastri dan Lando Norris di Jepang dan Miami, McLaren tertinggal dari tim-tim terdepan dalam beberapa pekan terakhir.

Meskipun Norris finis ketiga akhir pekan lalu di Barcelona, ​​itu terjadi setelah Kimi Antonelli mundur di akhir balapan, dan terjadi dalam balapan di mana keausan ban yang parah memaksa para pembalap untuk mengelola ban, daripada memacu kecepatan.

Tidak seperti sirkuit Barcelona, ​​Sirkuit Red Bull Ring di Austria memiliki serangkaian lintasan lurus berkecepatan tinggi menuju zona pengereman berat, dan tikungan berkecepatan rendah.

Stella believes that Mercedes and Ferrari should lead the way in Austria

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Menjelang akhir pekan, Stella memberikan pandangannya tentang posisi timnya dalam urutan klasemen.

“Austria adalah sirkuit yang sedikit berbeda,” katanya. “Seperti di sini, stabilitas, pengereman, dan kemampuan berbelok sangat penting.

"Di Barcelona, ​​pengereman lebih banyak dilakukan di lintasan lurus, lalu Anda melewati beberapa tikungan dengan kecepatan rendah, jadi ini sirkuit yang sedikit berbeda dibandingkan di sini.

“Namun saya memperkirakan Ferrari tetap menjadi mobil tercepat di tikungan. Mungkin Mercedes adalah mobil terbaik secara keseluruhan dalam satu putaran jika sasis dan unit daya dipertimbangkan.”

Norris climbs out of his stricken McLaren

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah akhir pekan pertama tanpa masalah keandalan dalam beberapa waktu terakhir, Stella mendesak Mercedes untuk tidak lengah dengan Power Unitnya - khususnya setelah pembalap pabrikan Mercedes, Kimi Antonelli, terpaksa mundur karena masalah baterai yang sudah biasa terjadi.

Berfokus pada area di luar unit daya, dan dengan tekad yang jelas untuk meningkatkan performa mobil, Stella menambahkan: “Kami bertujuan untuk mengembangkan mobil kami lebih lanjut dalam balapan mendatang dengan menghadirkan beberapa peningkatan. Namun pada saat yang sama, kami yakin bahwa para pesaing kami juga akan melakukan beberapa peningkatan.

"Jadi bagi kami, jujur ​​saja, kami ingin melihat lintasan kami sendiri, kami ingin memastikan bahwa balapan demi balapan kami meningkatkan mobil kami, dan kemudian kami membiarkan hasilnya berjalan dengan sendirinya.

“Jadi fokus utama saat ini, menurut saya, adalah internal. Apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan mobil. Dan kemudian setelah kita balapan, kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan.

"Bisa jadi akhir pekan yang panas dan degradasi ban yang tinggi. Jadi penting juga bagi kita untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ban.”

Article continues below ADVERTISEMENT