F1 GP Hungaria 2026: Starting Grid setelah Penalti Hamilton dan Antonelli
Starting grid lengkap untuk F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, putaran 11 musim 2026.
Lando Norris akan memulai F1 GP Hungaria 2026 hari ini dari pole setelah pembalap McLaren itu mengalahkan Lewis Hamilton di kualifikasi dengan selisih 0,012 detik.
Tapi Hamilton kehilangan start baris depannya setelah mendapat hukuman turun tiga grid setelah dianggap menghalangi rekan satu tim Norris, Oscar Piastri di Q3.
Andrea Kimi Antonelli juga mendapatkan penalti karena dianggap ngebut saat bendera kuning yang dikibarkan setelah Max Verstappen melintir dengan Red Bull-nya. Alhasil, sang pemimpin klasemen mendapat penalti tiga posisi di grid, serta satu poin penalti.
Meskipun penalti Hamilton diumumkan lebih awal, urutan grid tampaknya telah ditentukan oleh FIA dengan menerapkan penalti Antonelli terlebih dahulu dan Hamilton kedua, berdasarkan urutan kejadian di lintasan.
Piastri berada di posisi kelima di depan Verstappen, sementara George Russell hanya mampu berada di posisi ketujuh dengan Mercedes-nya sebelum berhenti di Tikungan 1 di akhir Q3.
Isack Hadjar berada di posisi kedelapan dengan mobil Red Bull-nya, sementara rekan setimnya di Racing Bull, Arvid Lindblad, berada di posisi kesembilan. Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar untuk Audi.
F1 GP Hungaria 2026 - Hungaroring - Starting Grid usai Penalti
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|4
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP*
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team*
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|11
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|12
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|16
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|22
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
*Hamilton dan Antonelli dihukum penalti turun tiga grid