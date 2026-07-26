F1 GP Hungaria 2026: Starting Grid setelah Penalti Hamilton dan Antonelli

Lando Norris akan memulai F1 GP Hungaria 2026 hari ini dari pole setelah pembalap McLaren itu mengalahkan Lewis Hamilton di kualifikasi dengan selisih 0,012 detik.

Tapi Hamilton kehilangan start baris depannya setelah mendapat hukuman turun tiga grid setelah dianggap menghalangi rekan satu tim Norris, Oscar Piastri di Q3.

Norris celebrates his first F1 pole of 2026

Andrea Kimi Antonelli juga mendapatkan penalti karena dianggap ngebut saat bendera kuning yang dikibarkan setelah Max Verstappen melintir dengan Red Bull-nya. Alhasil, sang pemimpin klasemen mendapat penalti tiga posisi di grid, serta satu poin penalti.

Meskipun penalti Hamilton diumumkan lebih awal, urutan grid tampaknya telah ditentukan oleh FIA dengan menerapkan penalti Antonelli terlebih dahulu dan Hamilton kedua, berdasarkan urutan kejadian di lintasan.

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Piastri berada di posisi kelima di depan Verstappen, sementara George Russell hanya mampu berada di posisi ketujuh dengan Mercedes-nya sebelum berhenti di Tikungan 1 di akhir Q3.

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan dengan mobil Red Bull-nya, sementara rekan setimnya di Racing Bull, Arvid Lindblad, berada di posisi kesembilan. Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar untuk Audi.

The top three qualifiers at the Hungarian Grand Prix

F1 GP Hungaria 2026 - Hungaroring - Starting Grid usai Penalti Pos Pembalap NAT Tim 1 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 3 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 4 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP* 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team* 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 10 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 11 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 12 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 13 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 15 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 16 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 17 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 18 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 19 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 20 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 21 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 22 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team

*Hamilton dan Antonelli dihukum penalti turun tiga grid

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