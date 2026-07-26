F1 GP Hungaria 2026: Starting Grid setelah Penalti Hamilton dan Antonelli

Starting grid lengkap untuk F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, putaran 11 musim 2026.

Piastri in Hungary
Piastri in Hungary
© XPB Images

Lando Norris akan memulai F1 GP Hungaria 2026 hari ini dari pole setelah pembalap McLaren itu mengalahkan Lewis Hamilton di kualifikasi dengan selisih 0,012 detik.

Tapi Hamilton kehilangan start baris depannya setelah mendapat hukuman turun tiga grid setelah dianggap menghalangi rekan satu tim Norris, Oscar Piastri di Q3.

Norris celebrates his first F1 pole of 2026
Norris celebrates his first F1 pole of 2026

Andrea Kimi Antonelli juga mendapatkan penalti karena dianggap ngebut saat bendera kuning yang dikibarkan setelah Max Verstappen melintir dengan Red Bull-nya. Alhasil, sang pemimpin klasemen mendapat penalti tiga posisi di grid, serta satu poin penalti.

Meskipun penalti Hamilton diumumkan lebih awal, urutan grid tampaknya telah ditentukan oleh FIA dengan menerapkan penalti Antonelli terlebih dahulu dan Hamilton kedua, berdasarkan urutan kejadian di lintasan.

Piastri berada di posisi kelima di depan Verstappen, sementara George Russell hanya mampu berada di posisi ketujuh dengan Mercedes-nya sebelum berhenti di Tikungan 1 di akhir Q3.

Isack Hadjar berada di posisi kedelapan dengan mobil Red Bull-nya, sementara rekan setimnya di Racing Bull, Arvid Lindblad, berada di posisi kesembilan. Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar untuk Audi.

The top three qualifiers at the Hungarian Grand Prix
The top three qualifiers at the Hungarian Grand Prix

F1 GP Hungaria 2026 - Hungaroring - Starting Grid usai Penalti

PosPembalapNATTim
1Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
3Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
4Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP*
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team*
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
11Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
12Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
16Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
17Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
18Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
20Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
22Sergio PerezMEXCadillac F1 Team

*Hamilton dan Antonelli dihukum penalti turun tiga grid

Tags:

Lando Norris
McLaren
F1 GP Hungaria 2026: Starting Grid setelah Penalti Hamilton dan Antonelli
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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