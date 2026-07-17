Ferrari Tidak Memperkenalkan Upgrade di Grand Prix Belgia

Ferrari tidak membawa upgrade baru apa pun ke Grand Prix Belgia.

Ferrari has aggressively upgraded its F1 2026 car
Ferrari has aggressively upgraded its F1 2026 car

Proposal upgrade tim Formula 1 untuk akhir pekan Grand Prix Belgia telah terungkap, namun Ferrari tidak membawa upgrade apapun ke Spa-Francorchamps.

Scuderia menghentikan sementara upaya pengembangan agresifnya musim ini setelah menghadirkan pembaruan di sebagian besar dari sembilan putaran pembuka sejauh ini.

Upaya peningkatan Ferrari telah menarik perhatian tim-tim rival, dengan Mercedes mempertanyakan bagaimana tim Italia itu terus membawa komponen baru untuk mobil SF-26 mereka.

The areas Mercedes has changed on its W17
The areas Mercedes has changed on its W17

Setelah Grand Prix Austria baru-baru ini, Team Principal Mercedes, Toto Wolff, berkomentar bahwa “kami sedikit terkejut bahwa Ferrari dapat membawa upgrade besar pada mobil seperti yang mereka lakukan”.

Hal itu memicu respons keras dari Fred Vasseur, yang bersikeras bahwa Scuderia tidak lebih agresif daripada para rivalnya.

“Menurut saya ini cukup ironis, apalagi datang dari Toto dan Mercedes,” balas Vasseur di Silverstone. “Saat Red Bull atau Mercedes melakukan upgrade, mereka dianggap jenius – ketika kami melakukan pengembangan, kami dianggap curang.

“Saya rasa Anda harus tenang soal ini. Kami tidak membawa lebih banyak komponen daripada Red Bull atau tim lain – saya tidak tahu apakah ini lelucon!”

McLaren's revised rear wing
McLaren's revised rear wing

Ferrari tidak membawa perkembangan apa pun ke Spa, seperti yang terungkap dari daftar pengajuan yang dirilis oleh badan pengatur F1 pada hari Jumat.

Sementara itu, Mercedes membawa sayap depan dan belakang baru, serta bagian sudut belakang baru.

McLaren telah melakukan revisi pada sayap belakangnya dengan sedikit perubahan pada bagian ujung dan rakitan sayap belakang.

Sementara itu, Red Bull telah menyingkirkan sayap belakang 'Macarena' mereka dan kembali ke desain yang lebih konvensional untuk Spa setelah kecelakaan yang dialami Max Verstappen di Spielberg dan Silverstone.

Williams membawa paket peningkatan yang cukup besar ke Belgia yang mencakup sayap kecil dan susunan saluran rem belakang yang direvisi, serta penyesuaian pada bodi bagian bawah.

Racing Bulls membawa peningkatan terbanyak dengan total empat, termasuk penutup mesin baru, roll hoop, sudut depan, dan sayap belakang.

Haas memiliki sayap depan baru, sudut depan, dan sayap balok, Audi memiliki sayap belakang dan diffuser yang diperbarui, dan Alpine telah memodifikasi fairing Halo-nya dengan tambahan sayap kecil.

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F1
Ferrari
Mercedes
Red Bull
McLaren
Ferrari Tidak Memperkenalkan Upgrade di Grand Prix Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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