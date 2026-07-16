Rookie F1 Arvid Linblad Mengambil Kursus Mengemudi

Arvid Lindblad sedang menjalani musim debutnya di Formula 1, tetapi remaja ini belum memiliki SIM.

Banyak remaja Inggris memesan atau mengambil pelajaran mengemudi pertama mereka pada ulang tahun ke-17 mereka, memulai jalan menuju kebebasan tertinggi untuk memiliki mobil sendiri dan bebas dari kebutuhan akan taksi orang tua untuk bepergian.

Namun, meskipun telah mengikuti balap mobil sejak berusia 15 tahun pada Agustus 2022, pemuda Inggris ini gagal mendapatkan SIM-nya. Terlebih lagi, hingga belum lama ini, ia bahkan belum pernah mengikuti pelajaran mengemudi!

He may drive F1 cars, but Lindblad can't drive on the road © XPB Images

Berbicara dengan Sky Sports Cricket selama siaran pertandingan One Day Test antara Inggris dan India, Lindblad mengatakan: "Agak sedih rasanya saya belum punya SIM.

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"Awalnya lucu, tapi sekarang mulai agak konyol, jadi saya sedang mengurusnya.

"Saya baru saja mengikuti pelajaran mengemudi pertama saya kemarin, jadi ya, saya harus segera mengurusnya."

Komentar tersebut muncul setelah percakapan di podcast Up to Speed, di mana dia mengatakan: "Saya sebenarnya belum pernah mengikuti pelajaran mengemudi. Saya baru belajar teori beberapa bulan yang lalu."

"Can I have a lift please?" © XPB Images

Meskipun memiliki rekam jejak balap yang bagus, ini tidak berakhir baik, dengan Lindblad mengkonfirmasi bahwa ia gagal, "hanya selisih satu poin."

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"Itu cukup buruk," tambahnya. "Ya, saya cukup kecewa, terutama karena saya baru mulai belajar sekitar pukul 8 malam sehari sebelumnya.

"Jadi, saya belajar selama tiga atau empat jam, yang menurut saya sudah cukup, karena saya berbicara dengan teman saya dan dia hanya berkata, 'Ya, saya baru saja datang'. Saya berkata, 'Baiklah, saya akan belajar sedikit, saya akan baik-baik saja,' dan saya gagal hanya selisih satu poin. Saya seperti 'ugh! Bikin marah!'"