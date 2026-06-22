Red Bull Membantah Adanya Taktik Internal dengan Racing Bulls

Team Principal Red Bull, Lauren Mekies, membantah komentar dari Toto Wolff yang menyatakan bahwa taktik dijalankan antara dua tim milik Red Bull untuk menciptakan keuntungan olahraga, sesuatu yang bertentangan dengan peraturan.

Topik kepemilikan atau keterlibatan multi-tim adalah topik yang terus muncul, dengan Red Bull dan Racing Bulls sebagai tim yang paling terkait erat di grid.

Di tengah ketertarikan Mercedes sebelumnya untuk mengakuisisi saham di tim Alpine, sebuah tim yang sekarang menggunakan unit daya dari pabrikan Jerman tersebut, CEO McLaren Racing Zak Brown melanjutkan misinya untuk mengakhiri kepemilikan lebih dari satu tim, karena sekarang kejuaraan berada di posisi yang jauh lebih kuat daripada ketika FOM dan FIA menekan Red Bull untuk turun tangan menyelamatkan Minardi yang berada di ambang kebangkrutan.

Verstappen passes Lawson in Miami © XPB Images

Kekhawatiran yang sudah lama ada tentang praktik ini adalah bahwa tim dapat bekerja sama untuk memanipulasi aksi di lintasan, dengan Brown dan Wolff menyoroti kemudahan Max Verstappen menyalip Liam Lawson di Miami, dan cepatnya proses kepindahan Mekies dari Racing Bulls ke Red Bull, dibandingkan dengan perpindahan personel lainnya.

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“Lihat, kami mendukung 11 tim yang balapan secara independen di lintasan, dan ini masalah regulasi untuk memastikan bahwa 11 tim balapan secara independen di lintasan,” kata Mekies.

“Tidak masalah jika mereka dimiliki bersama atau jika mereka memiliki unit daya yang sama atau jika mereka memiliki gearbox yang sama atau suspensi yang sama; kita semua perlu balapan secara independen.

"Mengenai poin Anda, ada peraturan yang sangat tepat dan rinci tentang transfer personel dan waktu minimum cuti antara satu tim dengan tim lainnya.

"Kami tidak hanya menghormati peraturan FIA, tetapi kami juga menetapkan waktu yang lebih lama untuk memastikan bahwa kami tidak akan terlibat dalam diskusi semacam ini. Jelas itu tidak cukup, oleh karena itu kami mendukungnya. Jadi saya pikir ini banyak sekali permainan, situasi yang penuh tipu daya."

Verstappen described his Red Bull as "sensitive"

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Mengenai kemudahan menyalip antar kedua tim, Mekies menambahkan: “Soal menyalip, saya ingin kalian melihatnya, seperti yang sudah kami katakan beberapa balapan lalu; lihat semua interaksi di lintasan antara Racing Bulls dan Oracle Red Bull Racing.

"Sejak awal tahun, kalian akan melihat banyak sekali contoh karena sayangnya mobil kami tidak terlalu kompetitif di awal tahun, jadi kalian akan melihat banyak sekali contoh. Analisis kami menunjukkan bahwa ini adalah lintasan yang paling sulit, mobil kelas menengah yang paling sulit bagi kami untuk melewatinya. Mungkin ini masalah keluarga, kalian tahu.

“Jadi, tentu saja, akan sangat bodoh jika, mengingat semua perhatian di dunia yang tertuju pada topik ini, kami berpikir untuk melakukan pendekatan yang tidak sesuai dengan peraturan olahraga.”