Red Bull Merekrut Pencari Bakat Mercedes untuk Gantikan Helmut Marko

Red Bull telah merekrut pencari bakat pembalap F1 yang disegani dari rivalnya Mercedes.

Red Bull has signed Gwen Lagrue from Mercedes
Red Bull has signed Gwen Lagrue from Mercedes

Red Bull mengkonfirmasi perekrutan mantan pencari bakat pembalap Formula 1 Mercedes, Gwen Lagrue.

Lagrue, yang menghabiskan dekade terakhir bekerja untuk Mercedes, akan bergabung dengan Red Bull pada tahun 2027 sebagai Direktur Program Juniornya, menggantikan Helmut Marko yang meninggalkan tim pada akhir tahun 2025.

Pada dasarnya, posisi tersebut sama dengan posisi yang pernah dipegang Lagrue di Mercedes.

Lagrue worked with Mercedes for a decade
Lagrue worked with Mercedes for a decade

Red Bull secara resmi mengumumkan perekrutan Lagrue kurang dari satu jam setelah Mercedes mengkonfirmasi kepergiannya dari Silver Arrows.

"Bergabung dengan Oracle Red Bull Racing menandai awal babak baru yang menarik bagi saya. Setelah sebelas tahun yang berkesan di Mercedes, saya merasa ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi tantangan baru dan terus berkembang secara pribadi dan profesional," kata Lagrue.

“Program Junior Red Bull adalah salah satu program pengembangan pembalap yang paling dihormati dan sukses di dunia motorsport. Program ini telah menghasilkan beberapa talenta terhebat yang pernah ada di F1, dan merupakan suatu kehormatan besar untuk memiliki kesempatan memimpin kelompok orang-orang berbakat ini dan membantu membentuk babak selanjutnya.

"Saya berharap dapat bekerja sama erat dengan Laurent serta seluruh tim dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini.

“Bersama-sama, kita memiliki kerangka kerja yang fantastis untuk membangun warisan luar biasa dari program ini, terus mengembangkannya untuk masa depan, dan mengidentifikasi, mengembangkan, serta mempersiapkan generasi penerus pemenang balapan F1 dan Juara Dunia, mengikuti pola yang telah berhasil diulang oleh Oracle Red Bull Racing selama 20 tahun terakhir.”

Lagrue membantu menemukan Andrea Kimi Antonelli, yang saat ini memimpin klasemen kejuaraan F1, dan melakukan debut Grand Prix-nya bersama Mercedes musim lalu pada usia 18 tahun.

Lagrue helped discover Antonelli
Lagrue helped discover Antonelli

Kepala tim Red Bull, Laurent Mekies, berkomentar: "Gwen adalah salah satu pengembang bakat terbaik di F1 dan saya tahu secara langsung keahlian, kepemimpinan, dan semangat yang ia bawa dalam mengembangkan pembalap muda.

“Program Junior Red Bull selalu menjadi landasan kesuksesan Red Bull, dan dengan Gwen memimpinnya, hal ini mencerminkan pentingnya yang terus kami tempatkan pada pengembangan generasi talenta F1 berikutnya.

“Kami ingin sekali lagi mengakui kontribusi luar biasa yang telah diberikan Helmut Marko selama lebih dari dua dekade dalam menciptakan dan memimpin Program Junior. Program Junior telah menjadi tolok ukur di F1 karena visi, komitmen, dan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta luar biasa, dan ia pantas mendapatkan pujian yang sangat besar untuk itu.

“Seiring kami terus membangun babak selanjutnya dari Oracle Red Bull Racing, menarik pemimpin sekaliber Gwen sangat penting untuk mencapai ambisi kami.

"Kami memperkuat organisasi berkinerja tinggi kami dengan orang-orang luar biasa di setiap bagian bisnis, dan Gwen merupakan tambahan penting dalam perjalanan tersebut. Bersama-sama, kami akan membangun fondasi yang sangat kuat sambil terus mengembangkan program ini untuk masa depan."

Tags:

F1
Mercedes
Red Bull
Red Bull Merekrut Pencari Bakat Mercedes untuk Gantikan Helmut Marko
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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