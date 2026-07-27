Wolff Mengkritik Engineer "Teletubbies" Soal Blue Flag di Hungaria

Toto Wolff merasa para Engineer tidak melakukan para pekerjaan yang baik untuk memberi tahu pembalapnya soal blue flag.

Toto Wolff, Mercedes F1 Team
Toto Wolff, Mercedes F1 Team
© XPB Images

Bos tim Formula 1 Mercedes, Toto Wolff, menyebut kurangnya peringatan blue flag dari para insinyur "Teletubbies" kepada para pembalap yang tertinggal satu putaran di Grand Prix Hungaria sebagai hal yang "memalukan".

Masalah sistem FIA membuat mereka harus kembali menggunakan sistem bendera biru manual untuk Grand Prix Hungaria, mengandalkan bendera marshal dan tim untuk memberi tahu pembalap mereka tentang lalu lintas yang datang.

Hal ini menyebabkan berbagai masalah dengan mobil yang tertinggal satu putaran, termasuk insiden Oscar Piastri dan Carlos Sainz ketika Piastri mencoba menyalip pembalap Williams tersebut.

Piastri and Sainz, seconds before making contact, at the Hungarian GP
Piastri and Sainz, seconds before making contact, at the Hungarian GP
© XPB Images

Pada akhir balapan, Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes berulang kali terhambat oleh mobil-mobil yang tertinggal satu putaran saat bertarung dengan Lewis Hamilton untuk posisi ketiga.

Dalam sebuah pernyataan mengejutkan di Sky Sports F1, Wolff mengecam para insinyur balap sebagai karakter televisi anak-anak "Teletubbies" karena tidak berbuat lebih banyak untuk memperingatkan pembalapnya ketika mereka tertinggal satu putaran.

“Ini tidak dapat diterima dan tidak cukup baik dari kita,” katanya tentang balapan sulit George Russell, sebelum menambahkan, 

“Dan kemudian sistem marshalling tidak berfungsi dan mobil-mobil di belakang bertahan melawan pertarungan Lewis dan Kimi.

“Ini sungguh memalukan dari beberapa insinyur Teletubbies yang duduk di dinding pit tim-tim ini, tidak memberi tahu para pembalap apa yang terjadi di belakang.

“Jadi, secara keseluruhan, saya tidak senang dengan seluruh situasi ini.”

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Sainz dihukum karena insiden Piastri, tetapi merasa Steward seharusnya lebih lunak dalam menyikapi insiden tersebut mengingat masalah sistem bendera biru.

Namun, Piastri dari McLaren marah kepada Sainz karena tidak lebih waspada terhadap apa yang terjadi di sekitarnya.

“Ya, saya tahu ada masalah bendera biru, tetapi ada bendera biru di semua sinyal marshal,” kata Piastri kepada media setelah balapan 70 lap hari Minggu.

"Saya berada tepat di belakangnya. Saya tidak percaya apa yang terjadi. Ditabrak oleh mobil yang tertinggal satu putaran bukanlah hal yang Anda harapkan akan terjadi dalam balapan Anda.

"Saya tidak terlalu peduli jika dia tidak melihat saya. Fakta bahwa dia tidak melihat saya dan tidak ada yang memberitahunya atau ada kurangnya kesadaran penuh tidak dapat diterima.

"Dia bertarung dengan Fernando untuk posisi terakhir seolah-olah itu kejuaraan dunia. Itu membuat saya kehilangan posisi terdepan dalam balapan. Dia cukup kritis terhadap orang lain.

"Orang lain pernah mengkritiknya karena membuat frustrasi di lintasan. Ketika Anda melakukan hal seperti itu, saya pikir mungkin Anda harus sedikit bercermin."

Tags:

Toto Wolff
Mercedes
Wolff Mengkritik Engineer
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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