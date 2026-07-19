Russell Mengecam Masalah Mercedes setelah Tersingkir di GP Belgia

George Russell mengungkapkan bahwa masalah baterai membuatnya tak berdaya sebelum tabrakan yang mengakhiri balapannya di Grand Prix Belgia.

Kiprah Russell pada balapan hari Minggu di Spa-Francorchamps berakhir lebih awal setelah terlibat insiden dengan Lewis Hamilton di Lec Combes.

Hamilton diberi penalti lima detik karena menyebabkan kontak yang membuat Russell terlempar ke area kerikil, pembalap Mercedes itu tidak menyimpan dendam terhadap mantan rekan setimnya, dan malah menyalahkan masalah yang terus berlanjut pada mobilnya.

Russell's car is craned away after his collision

“Saya memulai dengan baik. Saya melewati tikungan pertama dengan sempurna, dan saya berada tepat di belakang Verstappen,” kata pembalap Inggris itu.

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“Namun, entah mengapa, baterai memutuskan untuk tidak mengisi daya di tikungan pertama. Jadi, saya melewati tikungan pertama, baterai tidak terisi, dan saya keluar dari tikungan pertama dengan daya baterai tersisa 35%.

“Karena itu, karena baterainya tidak terisi, saya juga mengalami masalah boost; turbonya tidak berfungsi dengan baik, jadi saya tidak punya tenaga. Jadi saya sampai di puncak Eau Rouge dengan baterai 0%.

“Sejujurnya, itu berbahaya.

“Saya dikepung oleh tiga mobil. Seharusnya saya tidak berada di posisi itu sejak awal, dan itulah mengapa saya sangat marah. Insiden dengan Lewis, jujur ​​saja, saya pikir itu adalah insiden balap.”

Hamilton benefited in the championship race with Russell's early exit © XPB Images

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Tanpa bermaksud menyalahkan Hamilton, Russell menambahkan: “Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia lebih bersalah daripada saya, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang ceroboh. Itu salah satu hal yang terjadi. Saya hanya paling marah karena saya berada di posisi itu sejak awal.

“Saya berada di posisi yang bagus setelah tikungan pertama, dan saya siap untuk melawan dua pembalap di depan saya hingga tikungan kelima. Sebaliknya, saya dikepung oleh tiga pembalap.”

Russell telah mengalami sejumlah masalah reabilitas musim ini dan berbicara setelah kualifikasi tentang kesulitan yang terus dialaminya, dan bagaimana Mercedes kini telah menepis kemungkinan kurangnya kecepatan yang disebabkan oleh gaya mengemudinya.

Ketika ditanya apakah ini pengulangan masalah sebelumnya, dia berkata: “Tidak, kali ini, sesuatu yang benar-benar berbeda, tetapi ini terjadi di setiap balapan, Anda tahu.”

Dia menambahkan: “Saya sudah mati rasa terhadap kekecewaan ini sekarang. Ketika itu terjadi begitu sering, Anda hanya akan terbiasa.”

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