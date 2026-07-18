Rossi Mendukung Antonelli dalam Pertarungan Gelar F1 2026

Valentino Rossi telah memberikan dukungannya kepada Andrea Kimi Antonelli daripada tim kesayangannya, Ferrari, untuk kejuaraan Formula 1 tahun 2026.

Rossi, juara dunia tujuh kali di kelas utama MotoGP, tentu saja mendukung Ferrari sebagai orang Italia, tetapi ingin melihat rekan senegaranya, Antonelli, menang dalam perebutan gelar F1 tahun ini.

Antonelli telah memenangkan lima dari sembilan balapan sejauh musim ini dan saat ini memimpin klasemen kejuaraan dengan selisih 25 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Antonelli leads the championship by 25 points

Ferrari juga menjalani musim yang baik, dengan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc sama-sama meraih kemenangan dalam tiga putaran terakhir, membuat juara dunia tujuh kali Hamilton hanya tertinggal 32 poin dari Antonelli, dan Ferrari tertinggal 78 poin dari Mercedes di klasemen konstruktor.

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Tapi Rossi ingin melihat Antonelli menjadi orang Italia ketiga yang memenangkan kejuaraan dunia F1, setelah Giuseppe Farina dan Alberto Ascari, yang terakhir melakukannya pada tahun 1953 - lebih dari 70 tahun yang lalu.

“Anda bisa bayangkan di Italia, Ferrari itu seperti agama. Tapi saya lebih merupakan penggemar pembalap. Jadi saya mendukung Kimi sekarang,” kata Rossi kepada Sky Sports F1 dalam sebuah wawancara menjelang Grand Prix Belgia.

“Dia sangat berbakat. Dia memiliki kecepatan yang tinggi dan di Italia kami tidak pernah memiliki pembalap Formula 1 yang bisa memenangkan kejuaraan dalam 70 tahun terakhir. Jadi ini sangat istimewa.”

Rossi in action at Le Mans © XPB Images

Rossi pernah melakukan tes F1 bersama Ferrari pada tahun 2004 dan 2005, yang memicu rumor tentang kemungkinan perpindahan besar dari roda dua ke roda empat, meskipun langkah tersebut tidak pernah terwujud.

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Sejak pensiun dari MotoGP, Rossi berkompetisi di balap Sportscar sebagai pembalap pabrikan BMW.

Rossi baru-baru ini berbicara tentang kemungkinan untuk mengikuti Nurburgring 24 Hours di masa depan, di mana ia bisa saja beradu kecepatan dengan juara dunia F1 empat kali, Max Verstappen.

“Ya, karena sekarang tampaknya izinnya bisa didapatkan dalam satu akhir pekan,” katanya. “Kami sedang berdiskusi dengan BMW untuk mengatur semuanya. Nurburgring 24 Hours jelas ada dalam daftar keinginan saya. Saya harap kita bisa mewujudkannya bersama BMW.”