Statistik di Balik 250 Kemenangan Ferrari di Formula 1

Ferrari sudah berada di F1 sejak awal dan telah menikmati statusnya sebagai tim paling sukses di kejuaraan ini untuk waktu yang cukup lama.

Keberhasilan Leclerc di Silverstone mencapai tonggak penting bagi tim dengan kemenangan tersebut, kemenangan ke-250 dalam sejarah Scuderia.

Posisi kedua dalam statistik kemenangan sepanjang masa ditempati oleh McLaren, yang memiliki 203 kemenangan, dengan Mercedes di posisi ketiga dengan 138 kemenangan.

Lewat dua kemenangan yang telah diraih musim ini, Ferrari telah menikmati peningkatan performa yang signifikan setelah paceklik kemenangan sepanjang tahun 2025.

Mampu menantang Mercedes tahun ini, Ferrari pasti akan mengincar setidaknya satu gelar F1 pertama mereka sejak tahun 2008, ketika tim tersebut memenangkan kejuaraan konstruktor.

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Siapa pembalap F1 Ferrari yang paling sukses?

Secara total, 40 pembalap telah meraih trofi kemenangan balapan untuk tim ini.

Tapi dalam hal kemenangan balapan dan gelar juara, ada satu nama yang unggul dalam hal ini.

Michael Schumacher and Rubens Barrichello on the podium © XPB Images

Michael Schumacher menikmati masa terbaik dalam karier F1-nya bersama Ferrari, mendominasi antara tahun 2000 dan 2004, mengumpulkan banyak kemenangan dan meraih lima gelar juara dunia pembalap secara berturut-turut.

Ia total menorehkan 72 kemenangan bersama tim tersebut, 34 di antaranya diraih dari posisi pole, yang berarti bahwa pembalap Jerman itu telah mengklaim hampir sepertiga dari semua kemenangan Ferrari di F1.

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Persaingan semakin ketat di antara para pembalap berikutnya, dengan Nikki Lauda meraih 15 kemenangan, mengungguli Sebastian Vettel dengan 14 kemenangan, dan Alberto Ascari dengan 13 kemenangan.

Satu-satunya pembalap lain yang mencapai angka dua digit untuk Ferrari adalah Felipe Massa (11), Fernando Alonso (11), dan Kimi Raikkonen (10).

Pembalap saat ini, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, masing-masing meraih sembilan dan satu kemenangan, dengan Hamilton meraih kemenangan pertamanya dengan seragam Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya 2026.

Hamilton secured his first Ferrari win at the 31st attempt

Dengan lima kemenangan, Alain Prost adalah pembalap dengan peringkat tersukses yang tidak satu pun kemenangannya diraih dari posisi pole.

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Di mana Ferrari paling sukses?

Kemenangan pertama Ferrari bersama José Froilán González di Silverstone pada tahun 1951 memulai perjalanan tersebut, dengan Leclerc mencapai angka 250 di tempat yang sama pada tahun 2026, jadi tidak mengherankan sama sekali bahwa sirkuit Inggris ini berada di peringkat tinggi.

Kemenangan Leclerc pekan lalu adalah yang ke-16 untuk Ferrari di Silverstone, yang termasuk delapan kemenangan sejak pergantian milenium. Mengingat Hamilton telah menang di sirkuit tersebut sembilan kali sejak 2007 saat berkompetisi melawan Ferrari, ini adalah angka yang mengesankan.

Namun seperti yang bisa diduga, Monza adalah tempat Ferrari paling sukses.

Secara total, Scuderia telah menang di sirkuit ini sebanyak 20 kali, dengan kemenangan pertama diraih oleh Ascari pada tahun 1951 – kemenangan ketiga tim secara keseluruhan – dan kemenangan terakhir diraih oleh Leclerc pada tahun 2024.

Leclerc wins at Monza in 2024 © XPB Images

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Nürburgring berada di urutan ketiga bersama Spa-Francorchamps, meskipun Leclerc dan Hamilton meraih kemenangan lainnya di Belgia di putaran berikutnya.

Jika dipecah berdasarkan negara, Jerman adalah negara tempat Ferrari paling banyak menang, dengan Hockenheim dan Nürburgring sama-sama masuk dalam kalender balap selama masa kejayaan Schumacher.

21 kemenangan di Jerman mengalahkan 20 kemenangan di Italia, dengan Belgia naik ke posisi ketiga setelah total kemenangan di Zolder ditambahkan ke Spa-Francorchamps.