Lolos dari Penalti Pasca-Balapan, Hamilton Pertahankan Podium GP Inggris

Lewis Hamilton tidak akan menerima penalti atas potensi pelanggaran bendera kuning setelah dipanggil ke hadapan steward di Grand Prix Inggris.

Balapan Hamilton diwarnai dengan nasib buruk setelah awalnya ia dikenai penalti lima detik karena bergerak sebelum lampu padam di awal Grand Prix.

Pembalap Ferrari itu sempat berada di posisi kedua di belakang rekan setimnya dan pemenang balapan, Charles Leclerc, saat Safety Car keluar di akhir balapan, yang dipicu oleh kecelakaan Max Verstappen.

Situasi ini membuat tim memasukannya ke pit untuk memberinya ban Soft dengan harapan bisa melakukan serangan di akhir balapan. Namun, ia kehilangan posisi kedua atas George Russell dari Mercedes yang memilih tidak pit.

Lewis Hamilton conceded P2 to his former teammate George Russell

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Balapan berakhir di bawah kondisi Safety Car, yang berarti ia menyerahkan posisi kedua kepada George Russell. Hamilton akan bersyukur terhindar dari penalti yang akan berisiko membuatnya keluar dari zona poin setelah balapan yang sulit.

Setelah dipanggil, Hamilton tampak pasrah dengan kenyataan bahwa penalti memang akan diberikan.

The top three at Silverstone © XPB Images

"Saya mungkin akan mendapat penalti sekarang juga. Saya menerobos bendera kuning dan saya tidak melihatnya," kata Hamilton kepada Sky Sports F1.

"Jadi saya melakukan start curang dan kemudian bendera kuning berkibar. Saat hujan, turunnya deras."

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Kebingungan Safety Car akhir balapan

Para penonton dibuat bingung ketika balapan berakhir di bawah mobil pengaman meskipun tampaknya masih akan ada satu putaran lagi.

Pada putaran terakhir balapan, layar waktu menunjukkan bahwa mobil pengaman akan kembali ke pit lane. Namun, mobil pengaman tidak masuk ke pit dan melanjutkan balapan untuk satu putaran terakhir.

Pernyataan yang diberikan oleh FIA menjelaskan: "Peraturan periode Mobil Pengaman, Pasal B5. 13.5, menyatakan bahwa satu putaran harus diselesaikan setelah prosedur pelepasan putaran. Proses ini diikuti oleh Operasi Balapan. Pesan 'Safety Car di Putaran Ini' ditampilkan secara keliru karena kesalahan Software."