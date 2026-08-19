McLaren Konfirmasi Upgrade untuk Putaran GP Belanda

McLaren akan membawa lebih banyak upgrade ke Grand Prix Belanda akhir pekan ini untuk melanjutkan pengembangan mobil F1 2026 mereka.

Setelah awal musim yang sulit, McLaren meraih kemenangan pertamanya pada putaran terakhir sebelum jeda musim panas di Grand Prix Hungaria lewat penampilan dominan Lando Norris.

Skuat Woking itu coba menjaga momentum tersebut dengan kembali menghadirkan pembaruan lebih lanjut untuk meningkatkan performa MCL40 saat musim kembali bergulir di Zandvoort akhir pekan ini.

Norris celebrates his first victory of the season

Pembaruan McLaren untuk Grand Prix Belanda mendatang akan berfokus pada bagian belakang mobil.

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Salah satunya adalah sayap belakang 'Macarena' yang sudah dijajal lebih dulu di Hungaroring, dan tampaknya akan dipakai balapan akhir pekan ini.

"Akhir pekan ini, tim akan memperkenalkan sejumlah aspek tambahan sebagai bagian dari rangkaian pengembangan yang sedang berjalan. Komponen-komponen ini akan difokuskan pada bagian belakang untuk melengkapi paket yang diperkenalkan di Hungaria, yakni sayap belakang baru dan saluran pendingin rem belakang baru," demikian pernyataan resmi McLaren dalam pratinjau akhir pekan mereka.

"Tujuannya adalah untuk memvalidasi komponen baru tersebut dengan cepat, memahami kontribusinya sepanjang akhir pekan, serta memaksimalkan setiap peluang yang ada."

Direktur teknis McLaren untuk Applied Engineering, Neil Houldey, mengatakan: “Kami menyongsong akhir pekan balapan di Zandvoort setelah menyelesaikan balapan terakhir sebelum masa jeda kompetisi dengan kemenangan dan performa yang kuat, namun kami sangat menyadari betapa ketatnya persaingan dan betapa pentingnya faktor keandalan.

“Kami telah banyak belajar di paruh pertama musim ini mengenai bagaimana mobil ini dikendarai ini untuk memaksimalkan performa serta cara mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi di awal tahun.

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“Kami juga telah bekerja keras sebagai satu tim dalam pengembangan berkelanjutan, dengan beberapa komponen baru yang tersedia akhir pekan ini - khususnya di bagian belakang - untuk melengkapi paket yang diperkenalkan di Hungaria, yang mencakup sayap belakang baru dan saluran pendingin rem belakang baru. Namun, kami sadar bahwa tim-tim lain juga akan membawa pengembangan mereka sendiri.

"Oleh karena itu, ini akan menjadi balapan yang berat, dan fokus kami adalah memaksimalkan potensi mobil semaksimal mungkin. Jika kami mampu mengeksekusi rencana dengan baik, kami bisa bersaing dengan tim-tim papan atas.”

McLaren took its first win of the season in Hungary

McLaren telah memenangkan dua balapan F1 terakhir di Zandvoort; Oscar Piastri meraih kemenangan pada tahun 2025, sementara Norris mengalahkan jagoan tuan rumah Max Verstappen untuk memenangkan balapan pada tahun 2024.

Houldey menambahkan: "Kami menantikan untuk kembali balapan setelah jeda ini. Kami memasuki paruh kedua musim yang sangat menantang, dan dengan 12 balapan tersisa, fokus tim tetap tertuju pada pengembangan dan performa kami sendiri.

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"Kami akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan pada paruh pertama musim ini demi mencapai konsistensi yang lebih baik dalam memaksimalkan performa MCL40."