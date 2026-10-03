Hamilton Ungkap Kunci Ferrari Temukan Setelan Ideal di Kualifikasi

Lewis Hamilton mengatakan bahwa penyesuaian setup pada saat akhir dengan mobil Ferrari miliknya menemukan "titik optimal" pada kualifikasi Grand Prix Bahrain di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, mencatatkan lap impresif pada fase akhir Q3 untuk mengamankan posisi start di baris depan, meski ia gagal meraih pole pertamanya dalam tiga tahun terakhir, terpaut 0,298 detik dari pembalap Red Bull, Max Verstappen.

Hasil ini mengejutkan Hamilton mengingat Ferrari kesulitan mencatatkan kecepatan satu putaran sepanjang akhir pekan di Sepang sejauh ini. Namun, pembalap Inggris berusia 41 tahun itu mengungkapkan bahwa sejumlah perubahan pada mobil SF-26 miliknya telah membantu memperbaiki situasi.

"Di sini sangat panas. Saya terus mengatakannya, tetapi kondisi ini menjadi tantangan besar bagi ban, mobil, maupun para mekanik di garasi, dan saya sangat, sangat berterima kasih kepada tim saya," ujar Hamilton di *parc ferme*.

Hamilton said late set-up tweaks were key to an improved qualifying © XPB Images

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"Kami melakukan begitu banyak perubahan sepanjang sesi latihan ini, dan karena mobil terus meluncur serta ban mengalami overheat, sangatlah sulit untuk menemukan keseimbangan yang pas.

"Kami melakukan satu perubahan terakhir menjelang kualifikasi, dan menurut saya kami berhasil menemukan setelan yang paling ideal," tambah pemenang 106 balapan Grand Prix tersebut.

"Jadi, bisa memangkas selisih waktu menjadi dua atau tiga persepuluh detik di belakang Max - yang tampil sangat cepat sepanjang akhir pekan ini - sungguh luar biasa. Saya sangat bersyukur."

Hamilton pekerjaan mekanik serta eksekusi tim Ferrari saat ia berhasil meraih hasil kualifikasi terbaiknya sejak Grand Prix Barcelona-Catalunya pada bulan Juni, di mana ia meraih kemenangan pertamanya bersama tim berjuluk "Si Kuda Jingkrak" tersebut.

"Sepanjang akhir pekan, jika melihat kecepatan maksimal dibandingkan dengan tim-tim lain, kami sebenarnya memperkirakan posisi kelima atau keenam. Kami melihat Mercedes membawa peningkatan besar, dan mengingat mereka selalu memenangkan setiap balapan, kami mengira peningkatan itu akan membuat mereka melesat jauh lebih cepat lagi," ujar Hamilton.

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Hamilton celebrates his front-row start with his Ferrari team

“Namun, menarik rasanya mendapati posisi kami saat ini. Mobil terasa sangat enak dikendarai. Kami telah melakukan banyak perubahan. Menurut saya, mereka memiliki paket mobil yang hebat.

"Jelas sekali Red Bull telah menunjukkan kemajuan pesat. Maksud saya, satu-satunya aspek di mana kami kalah dari mereka adalah saat melaju di trek lurus. Kami kehilangan sekitar tiga atau empat persepuluh detik di trek lurus dibandingkan mereka - hal yang sudah kami sadari - jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan performa saat melibas tikungan.

“Dan menurut saya, hari ini kami berhasil melakukannya. Jadi, pencapaian ini benar-benar berkat kerja keras para mekanik dan insinyur.

"Kami semua bekerja sama dengan sangat baik, dan eksekusi di lapangan pun berjalan sempurna. Jika kami bisa mempertahankan performa ini, semoga kami bisa meraih hasil yang lebih baik ke depannya.”

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Dalam konferensi pers setelah kualifikasi, Hamilton memaparkan lebih lanjut mengenai perubahan yang ia dan tim Ferrari-nya lakukan menjelang kualifikasi.

"Mobil-mobil ini sangat sensitif," jelasnya. "Anda melakukan perubahan sekecil apa pun, dan perbedaan yang dihasilkannya - antara satu run atau sesi dengan yang lainnya - bisa sangat luar biasa. Cukup satu klik pada sayap depan, atau perubahan ride-height sebesar satu milimeter, seperempat derajat camber, atau 0,1 derajat toe, atau hal-hal semacam itulah."

“Hal-hal kecil ini sangat memengaruhi keseimbangan, dan situasinya benar-benar dinamis, sesuatu yang terus berubah dan harus kita siasati melalui setup kendaraan serta pengendalian yang tersedia. Belum lagi soal cara menginjak gas; jika kita membuka gas penuh terlalu dini, kita justru kehilangan waktu saat melaju di trek lurus.

“Hal-hal semacam ini mungkin tidak disukai banyak dari kami, tetapi menguasai semuanya secara keseluruhan merupakan tantangan besar. Situasinya jelas menjadi lebih sulit karena kami harus memacu kendaraan hingga ke batas maksimal demi mengimbangi ketertinggalan yang cukup besar di trek lurus.

“Jadi, saya hanya berharap kami terus bekerja keras. Jika kami bisa mencapai titik di mana tenaga mesin kami setara dengan mereka, saya yakin kami akan mampu memberikan perlawanan yang jauh lebih sengit di masa mendatang.”

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