Vasseur Minta Ferrari Bersatu di Tengah Spekulasi Masa Depannya

Fred Vasseur menyerukan persatuan di Ferrari di tengah spekulasi mengenai posisinya sebagai kepala tim.

Fred Vasseur has been under pressure as Ferrari team principal
Fred Vasseur has been under pressure as Ferrari team principal

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, menyerukan perlunya "ketenangan" dan persatuan di dalam tim asal Italia tersebut di tengah maraknya spekulasi mengenai posisinya.

Vasseur kini menjadi sorotan akibat rumor yang beredar luas mengenai masa depannya - situasi yang diperparah oleh pernyataan mantan bos Red Bull, Christian Horner, yang untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui ketertarikannya untuk gabung Ferrari.

Jelang Grand Prix Bahrain akhir pekan ini, Ferrari mengambil langkah tak lazim dengan mengadakan sesi jumpa pers dadakan untuk menyatakan dukungan terbuka bagi Vasseur sebagai kepala tim di tengah berbagai rumor yang beredar.

Para pembalap Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc, juga telah menyatakan dukungannya kepada Vasseur, sembari menegaskan bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk memimpin tim tersebut.

Lewis Hamilton is standing by Ferrari boss Fred Vasseur
Lewis Hamilton is standing by Ferrari boss Fred Vasseur

"Melihat segala keriuhan dan rumor yang beredar di media sepanjang minggu, menurut saya sebagai tim kami perlu bekerja dalam suasana yang tenang, namun kenyataannya sama sekali tidak demikian," ujar Vasseur dalam konferensi pers FIA hari Jumat di Sepang.

"Saya rasa mengeluarkan pernyataan itu adalah langkah yang wajib dilakukan; jika tidak, situasinya akan tetap sama akhir pekan ini. 

"Sejujurnya, masalah utama yang kami hadapi saat ini adalah soal stabilitas dan ketenangan di dalam tim, serta fokus yang harus kami jaga, tanpa terus-menerus menghadapi pertanyaan semacam itu sepanjang hari."

Vasseur was speaking in a press conference on Friday in Malaysia
Vasseur was speaking in a press conference on Friday in Malaysia

Hamilton melontarkan pembelaan tegas terhadap Vasseur pada hari Kamis dan mendesak para pengkritik untuk "mengarahkan tuduhan ke pihak lain", yang menyiratkan bahwa jajaran petinggi Ferrari juga harus bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka alami saat ini.

Vasseur memperingatkan bahwa merupakan "kesalahan besar" jika Ferrari mulai saling menyalahkan.

"Terkait komentar Lewis, menurut saya adalah sebuah kesalahan untuk menuding seseorang atau sesuatu, atau apa pun itu," ujar pria asal Prancis tersebut.

“Saat situasi berjalan baik, kami menang sebagai satu tim; saat situasi sulit, kami pun menderita sebagai satu tim. Saya tidak ingin membahas individu tertentu atau semacamnya. Sejujurnya, menurut saya akan menjadi kesalahan besar jika kami mulai tidak bersatu.

“Kami mengawali musim dengan baik - meskipun tentu saja itu belum cukup, karena kami ingin meraih lebih banyak, ingin lebih sering menang, dan ingin menjuarai kejuaraan. Namun pada akhirnya, kami mencatatkan awal yang positif. 

"Kami memang sedang kesulitan dalam beberapa balapan terakhir, tetapi kami berharap bisa segera bangkit berkat pengembangan yang dilakukan dan kembali memiliki kecepatan yang kompetitif.”

Vasseur menegaskan bahwa ia menerima kenyataan bahwa kritik dan sorotan media merupakan bagian tak terpisahkan dari jabatan puncak di Ferrari, mengingat tim tersebut telah mengalami paceklik gelar juara F1 selama hampir dua dekade.

"Saat Anda menerima peran ini, Anda paham sisi positif maupun negatif dari pekerjaan tersebut. Saya sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Namun, terkadang terasa agak tidak adil ketika seseorang dijadikan kambing hitam," ujarnya.

"Saya juga hadir untuk membela tim saya, orang-orang saya. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, saat kami menang, kami menang sebagai satu tim; namun saat kami sedang kesulitan, saya hadir untuk membela mereka, membela mereka semua.

“Menurut saya, itu adalah sikap yang tepat dari semua pihak: mereka membela kepala tim, dan saya membela mereka saat kami sedang kesulitan. 

"Sejujurnya, saya sudah tahu apa yang akan saya hadapi, jadi saya sama sekali tidak terkejut. Namun, terkadang serangan yang muncul terasa agak personal; hal itu tidaklah baik.”

Dukungan tak terduga dari rival

Vasseur mendapat pembelaan tak terduga dari bos Williams, James Vowles, yang menyela sebuah pertanyaan untuk menunjukkan dukungannya.

"Biasanya kami saling menjatuhkan dan saling menikam dari belakang, namun Ferrari kini berada dalam posisi terbaiknya di kejuaraan dalam beberapa waktu terakhir," ujar Vowles.

"Tahun ini mereka menghadirkan inovasi pada mobilnya, yakni desain sayap belakang dan sistem *exhaust blowing* yang kemudian ditiru oleh kami semua. Ini adalah tim yang tampil luar biasa.

“Jadi, bagi saya pribadi, tidak diragukan lagi bahwa Fred adalah orang yang tepat untuk melakukan ini.”

Hal ini memancing eksekutif Alpine, Flavio Briatore - yang turut hadir bersama keduanya dalam konferensi pers tersebut - melontarkan candaan bahwa Vowles adalah “pengacara yang hebat”.

Tags:

F1
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Vasseur Minta Ferrari Bersatu di Tengah Spekulasi Masa Depannya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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