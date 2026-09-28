Leclerc 'Keceplosan' Soal Mesin Ferrari usai GP Azerbaijan

Charles Leclerc tampaknya telah membagikan informasi mengenai mesin Ferrari lebih banyak daripada yang diinginkan oleh timnya usai Grand Prix Azerbaijan.

Interaksi yang canggung antara Leclerc dan petugas PR-nya terekam saat wawancara dengan Sky Italy setelah balapan yang cenderung datar untuk Ferrari pada hari Sabtu di Baku.

Leclerc ditanya apakah mobilnya dilengkapi Power Unit spesifikasi terbaru Ferrari dari Aduo 2. Dan saat ia berbicara, petugas persnya terlihat panik dan menggelengkan kepala.

“Saya memiliki spesifikasi terbaru,” jawab Leclerc, sebelum memberikan pandangan singkat kepada petugas persnya dan menambahkan: “Saya tidak tahu apakah saya mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya saya katakan. Tapi saya pikir Anda sudah mengetahuinya.”

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Ini kembali menjadi hasil yang mengecewakan bagi Ferrari, karena performa menjanjikan Leclerc saat kualifikasi gagal berlanjut ke Grand Prix.

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Meski berhasil mengamankan posisi start di baris depan bersama George Russell - walaupun terpaut delapan persepuluh detik dari pole - Leclerc langsung kehilangan posisinya dari pembalap McLaren, Oscar Piastri, dan tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menantang para pembalap terdepan.

Leclerc akhirnya finis di posisi keempat, sementara rekan setimnya, Lewis Hamilton, juga menjalani balapan yang sulit dan harus puas finis di posisi keenam yang kurang memuaskan.

Pembalap Monako itu menegaskan bahwa Ferrari perlu menghadirkan lebih banyak peningkatan untuk memangkas jarak dengan Mercedes, sementara tim-tim seperti McLaren dan Red Bull telah menunjukkan kemajuan pesat belakangan ini.

"Mereka sangat kuat," ujar Leclerc mengenai Mercedes. "McLaren juga tampil kuat - mungkin tidak sekuat Red Bull - namun Red Bull benar-benar sangat tangguh. Kami tahu mereka memiliki Power Unit yang sangat kuat sehingga balapan ini menguntungkan bagi mereka, tetapi tetap saja...

Leclerc could only finish fourth as Ferrari underwhelmed

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“Kami cukup tertinggal dari Mercedes dan Red Bull, serta sedikit di belakang Mercedes - mereka adalah pesaing kami dan ini bukan hal baru. Sudah beberapa balapan terakhir kami sedikit tertinggal dari mereka, jadi penting bagi kami untuk merespons hal ini dan menghadirkan peningkatan performa guna memangkas kembali jarak tersebut.”

Harapan Ferrari untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia F1 tahun ini tampaknya telah pupus, mengingat tim asal Maranello tersebut tertinggal 160 poin dari Mercedes dalam kejuaraan dunia konstruktor.

Di klasemen pembalap, Lewis Hamilton tetap berada di posisi ketiga namun kini tertinggal 103 poin dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, serta kehilangan jarak dengan George Russell. Sementara itu, Leclerc menempati posisi kelima, tertinggal 20 poin di belakang Hamilton.