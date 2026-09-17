Hamilton Membantah Rumor Permintaan Perubahan Staff di Ferrari

Lewis Hamilton telah menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa ia meminta agar sejumlah anggota staf di tim Formula 1 Ferrari diganti.

Media Italia, Corriere della Sera, mengabarkan bahwa juara dunia tujuh kali Hamilton telah mendesak prinsipal tim Ferrari, Fred Vasseur, untuk merombak staf operasionalnya melalui serangkaian pergantian personel.

Namun, Hamilton segera meluruskan rumor tersebut dan membantahnya dengan tegas melalui pernyataan di media sosial.

"Saya telah melihat beberapa berita yang beredar dan ingin meluruskannya di sini. Saya tidak pernah meminta siapa pun di tim saya untuk diganti," tulis Hamilton dalam Instagram Story-nya.

Hamilton addressed the rumours on his Instagram story

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Laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa hubungan antara Hamilton dan Vasseur belakangan ini semakin renggang.

Hamilton tidak menanggapi rumor tersebut secara langsung, namun menegaskan bahwa ia mendukung penuh timnya.

"Setiap orang yang bekerja sama dengan saya bekerja keras setiap hari, dan dedikasi merekalah yang mendorong kami untuk terus maju," lanjut pembalap asal Inggris berusia 41 tahun itu.

“Saya selalu berusaha memberdayakan dan mendorong orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, atau setidaknya melihat sisi terbaik dalam diri mereka.”

Lewis Hamilton retired on lap seven of the Spanish Grand Prix

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Hamilton mengalami kegagalan finis pertamanya pada musim 2026 di Grand Prix Spanyol setelah mobil Ferrari-nya mengalami kerusakan sistem pengereman.

DNF tersebut menjadi pukulan bagi harapan tipis Hamilton untuk meraih gelar juara, membuatnya tertinggal 101 poin dari pemimpin klasemen, Andrea Kimi Antonelli.

Setelah mundur dari balapan, Hamilton mengakui peluangnya dalam pertarungan F1 2026 telah sirna, seraya mengakui bahwa tidak ada yang bisa "menghentikan" Mercedes dan Antonelli musim ini.

Hamilton menempati posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan dengan raihan 191 poin, unggul 24 poin atas rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc.