Leclerc akan Mengambil Penalti Grid di Grand Prix Azerbaijan

Charles Leclerc akan menerima penalti posisi start akibat penggunaan mesin baru di GP Azerbaijan.

Charles Leclerc is set for an engine penalty at Baku
Charles Leclerc is set for an engine penalty at Baku
© XPB Images

Mesin mobil Charles Leclerc dari insiden Monza tampaknya masih layak untuk dipakai kembali oleh Ferrari, namun pembalap Monako itu masih akan mengambil unit tambahan yang akan memicu penalti posisi start di Grand Prix Azerbaijan.

Leclerc mengalami kecelakaan besar pada Lap 2 Grand Prix Italia di Monza, saat mobilnya melintir dan keluar lintasan di Parabolica.

Di tengah kekhawatiran bahwa Power Unit - versi ADUO2 Ferrari yang telah diperbarui - mengalami kerusakan dari insiden tersebut, komponen tersebut ditarik dari alokasi yang dipakai pada Grand Prix Spanyol pekan lalu.

Akibatnya, Charles Leclerc memiliki tenaga mesin yang lebih rendah dibandingkan rekan setimnya, Lewis Hamilton, dan kalah dalam sesi kualifikasi darinya; meskipun demikian, Leclerc sempat memimpin sebagian besar jalannya balapan sebelum akhirnya finis di posisi keempat.

Leclerc was down on power at Madrid
Leclerc was down on power at Madrid
© XPB Images

Tapi, seperti dilaporkan Motorsport edisi Italia, evaluasi lebih lanjut terhadap mesin yang digunakan di Monza menunjukkan tidak adanya kerusakan fatal pada unit tersebut.

Leclerc dapat kembali memasukkan mesin itu ke dalam alokasi jatah mesinnya untuk sisa musim ini, meskipun kemungkinan besar ia hanya akan memakainya pada sesi latihan di Grand Prix Azerbaijan mendatang.

Dengan demikian, Leclerc akan menggunakan mesin baru untuk balapan di Baku, yang akan membuatnya harus memulai balapan dari posisi paling belakang di grid.

Bos Ferrari, Fred Vasseur, mengatakan kepada Canal+ saat akhir pekan balapan di Madrid: "Kita lihat nanti kapan Charles harus menerima penalti mesin, tetapi menurut saya Baku seharusnya menjadi kesempatan yang cukup bagus."

Meskipun balapan akhir pekan di sirkuit jalan raya, lintasan lurus utama yang sangat panjang di Baku menawarkan peluang menyalip yang baik, menjadikannya lokasi ideal bagi Leclerc untuk mengambil penalti mesin dalam jadwal balapan mendatang.

Leclerc's Monza engine looks to have escaped damage
Leclerc's Monza engine looks to have escaped damage

Pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli terkena penalti mesin di Grand Prix Italia, namun pembalap Mercedes tersebut berhasil bangkit dari posisi ke-19 di grid untuk memenangkan balapan kandangnya.

Rekan setimnya di Mercedes, George Russell, diperkirakan akan menggunakan mesin baru dan terkena penalti pada salah satu balapan mendatang, meskipun belum diketahui kapan hal itu akan terjadi.

Pembaruan AUDO2 milik Ferrari gagal memberikan peningkatan performa yang signifikan saat diperkenalkan di Monza.

Leclerc menempati posisi keempat dalam kualifikasi, sementara rekan setimnya, Lewis Hamilton, berada di posisi kelima, di saat mobil-mobil bermesin Mercedes menguasai tiga posisi terdepan.

Di Madrid, selisih waktu Leclerc dengan Hamilton pada Q3 hanya 0,006 detik, dan terpaut kurang dari sepersepuluh detik dari Max Verstappen (Red Bull) yang menempati posisi ketiga.

Ferrari belum pernah menempati baris depan saat balapan sejak GP Hungaria, ketika Hamilton finis di posisi kedua di belakang Lando Norris (McLaren). Saat itu, Leclerc finis di posisi ketiga.

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Charles Leclerc
Ferrari
Leclerc akan Mengambil Penalti Grid di Grand Prix Azerbaijan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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