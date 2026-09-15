Steiner Desak Sirkuit Madrid Berbenah setelah Debut Formula 1

Mantan bos tim Formula 1 Guenther Steiner bahwa balapan di Madrid akan menjadi "sebuah kegagalan" jika tidak ada perubahan pada lintasan yang dapat meningkatkan kualitas balapan.

Madrid memulai debutnya di F1 akhir pekan lalu untuk Grand Prix Spanyol, namun ajang tersebut menuai kritik keras dari para pembalap dan penggemar.

Terlepas dari segala peringatan bahwa sirkuit jalan raya ini akan menimbulkan kekacauan, akhir pekan balapan pada kenyataannya minim insiden, sementara aksi menyalip terbukti sangat sulit dilakukan saat balapan berlangsung.

Perubahan layout telah diusulkan untuk balapan di Madrid pada tahun 2027.

F1 drivers criticised the new Madring circuit

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pelajaran dari Vegas untuk Madrid

Berbicara dalam podcast The Red Flag, mantan Team Principal Haas yang kini menjabat sebagai CEO Tech3 MotoGP, Guenther Steiner, membandingkan sambutan terhadap Madrid dengan sambutan bagi Grand Prix Las Vegas.

Tapi, ia mencatat bahwa ajang di Vegas telah disambut baik oleh fans, sementara Madrid dianggap "gagal" jika tidak mampu memperbaiki penyelenggaraan balapannya tahun depan.

“Di Vegas, pada tahun pertama, orang-orang berkomentar, ‘Wah, kenapa Anda pergi ke Vegas? Itu hal paling konyol untuk dilakukan’.

“Hal itu kemudian berkembang menjadi sesuatu yang sangat bagus; ada aspek yang langsung berhasil, namun ada pula yang memerlukan sedikit penyesuaian.

“Jika masalah di Madrid tidak terselesaikan tahun depan, saya akan menganggapnya sebagai sebuah kegagalan karena ini adalah kontrak berdurasi 10 tahun; hal itu harus diperbaiki. Tidak boleh ada tahun kedua yang seperti ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Anda ingat tahun pertama di Vegas saat penutup saluran drainase terlepas? Saat itu kita berpikir, ‘Ini bencana, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan’.

“Jadi, saat itu ada sentimen negatif. Kini, Vegas telah menjadi balapan yang hampir bisa disebut ikonik. Rasanya seolah-olah balapan itu sudah ada sejak lama, karena memang sangat keren.”

The start of the Spanish Grand Prix

Masuknya Madrid ke dalam kalender balap merupakan bagian dari upaya F1 dan Liberty Media untuk menggelar balapan lebih dekat dengan kota-kota besar serta membuatnya lebih mudah diakses.

Steiner tidak memandang hal ini sebagai sesuatu yang buruk - terutama jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi sejumlah sirkuit klasik - sembari menunjuk Hungaroring sebagai bukti bahwa konsep ini bisa berhasil.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan saya tidak bermaksud membela Madrid terkait apa yang terjadi di lintasan balap," tambahnya.

Read Also

"Namun menurut saya, jika Anda membandingkan balapan di tempat-tempat seperti ini dengan Spa, orang mungkin tidak akan terlalu menyukainya. Karena Anda tidak hanya menginginkan balapan yang keren, tetapi juga menginginkan kualitas balapan yang bagus.

“Karena kalau tidak begitu - ya, silakan saja menonton balapan lain - tapi saya tidak bisa menemukan restoran di malam hari. Coba tebak kenapa? Karena memang tidak ada.

“Dan itu bukan ide yang bagus, mengadakan ajang berskala global di tempat-tempat [dengan infrastruktur terbatas]. Area paddock-nya terasa seperti [dari] 40 tahun yang lalu.

“Situasinya sama di Barcelona. Kawan-kawan, kalian perlu mencari dana; kalian bisa menghasilkan uang dari sirkuit ini, perbaiki saja. Hungaria telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mereka sadar bahwa sirkuit mereka sudah berusia 30 atau 40 tahun dan mereka harus melakukan sesuatu.

“Mereka pun bertindak, melakukan perbaikan, dan mereka akan terus menjadi tuan rumah balapan itu selamanya karena Hungaria adalah tempat yang bagus, lokasinya dekat dengan Budapest, dan begitulah adanya. Jadi, peluang itu memang ada.”