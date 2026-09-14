'Dewa Balap Bersama Kami' - Wolff Akui Antonelli Beruntung di GP Spanyol

Bos Mercedes, Toto Wolff, meyakini "dewa balap" berpihak pada Andrea Kimi Antonelli di Madrid setelah intervensi Virtual Safety Car menempatkan pembalap Italia itu dalam posisi untuk memenangkan balapan.

Antonelli tertlinggal tujuh detik di belakang Lando Norris saat Virtual Safety Car diberlakukan untuk mengevakuasi mobil Aston Martin milik Lance Stroll yang terhenti di runoff Tikungan 20.

Awalnya diberlakukan kondisi bendera kuning, VSC baru diaktifkan lima detik setelah Norris melewati entri pit, memberikan keuntungan bagi pembalap di belakangnya untuk masuk pit dan mendapatkan keuntungan signifikan. Situasi bagi Norris bertambah buruk satu lap kemudian ketika periode VSC berakhir tepat sebelum ia melakukan pit stop lambat, yang semakin memperparah kerugian waktunya.

Antonelli celebrates in Spain © XPB Images

Sembari menyampaikan simpati kepada McLaren, Wolff mengatakan kepada Sky Sports: "Menurut saya, tahun ini kami lebih sering tidak beruntung terkait VSC dan Safety Car.

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"Hari ini, dewi fortuna berpihak pada kami, dan kami benar-benar bisa memanfaatkannya saat VSC keluar. Jadi, ini memang disayangkan bagi McLaren, karena mereka baru saja melewatinya. Namun, dia membalap dengan baik; sangat, sangat baik."

Mengenai keputusan cepat untuk memanggil Antonelli masuk, Wolff menambahkan: "Prosesnya berjalan sangat baik hari ini, karena kelompok strategi jelas sudah memikirkan hal itu.

"Ada yang berkata, 'Itu tidak akan beres dengan cepat mengingat ada mobil Aston Martin yang menabrak dinding,' lalu beralih ke strategi 2.0. Bono melakukan pengecekan ulang - komunikasi Bono kepada Kimi - dan semua itu terjadi dalam waktu sekitar tiga detik."

Kimi Antonelli further extended his F1 points lead

Kemenangan terbaru Antonelli dan keberhasilan George Russell finis di posisi kelima membuat pembalap asal Italia itu kini unggul 81 poin atas rival terdekatnya dalam perebutan gelar juara.

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Sementara itu, Lewis Hamilton yang berada di posisi ketiga tertinggal 101 poin dan telah mengakui kekalahannya setelah akhir pekan balapan di Madrid.

Meski kian mendekati gelar juara F1 pertamanya, Wolff merasa terkesan dengan ketenangan Antonelli di tengah tekanan yang semakin meningkat.

"Menurutku dia itu tenang," ujarnya. "Bagiku, terkadang malah kelewat tenang. Saat dia menyerempet dinding ketika balapan tinggal lima putaran lagi, lalu bicara lewat radio, 'Cek mobilnya. Sepertinya aku tadi menyerempet dinding,' reaksimu pasti, 'Serius? Lagi? Garis putih, dinding...'

"Tapi mungkin begitulah caranya menjaga fokus."