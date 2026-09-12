F1 GP Spanyol 2026: Norris Meraih Pole Perdana di Sirkuit Madrid

Lando Norris mengungguli Andrea Kimi Antonelli untuk meraih pole mengejutkan pada Grand Prix Spanyol Formula 1 yang pertama kali digelar di Madrid.

Norris tercepat dalam sesi kualifikasi yang sengit di sirkuit jalan raya Madrid dengan laptime 1 menit 31,824 detik. Ia unggul tipis 0,011 detik atas pemimpin klasemen kejuaraan, Antonelli, yang dijagokan meraih pole setelah mendominasi dua dari tiga sesi latihan bebas.

Mengingat aksi menyalip diperkirakan akan sangat sulit dilakukan di sirkuit Madrid, Norris berada dalam posisi ideal untuk mengamankan kemenangan ketiganya musim ini.

Lando Norris scored his third pole of the season in Madrid

Max Verstappen mencatatkan waktu tercepat ketiga, terpaut 0,140 detik dengan mobil Red Bull miliknya.

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Lewis Hamilton sempat menempati pole sementara setelah putaran pertama Q3, namun akhirnya harus puas di posisi keempat dengan selisih 0,189 detik.

Juara dunia tujuh kali itu mengungguli rekan setimnya, Charles Leclerc, yang berada di posisi kelima, di depan pembalap Mercedes kedua, George Russell, yang menempati posisi keenam.

Oscar Piastri tentu kecewa hanya menempati posisi ketujuh dengan mobil McLaren kedua, di depan Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine), dan rookie Inggris berusia 19 tahun, Arvid Lindblad, yang mengamankan posisi ke-10 bersama tim Racing Bulls.

Nico Hulkenberg finis di posisi ke-11 - seperti yang sering dilakukannya - mengungguli rekan setimnya di Audi, Gabriel Bortoleto, di posisi ke-12, serta satu-satunya pembalap Haas, Esteban Ocon, yang menempati posisi ke-13.

Lewis Hamilton briefly held provisional pole position

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Pole-sitter Monza, Pierre Gasly, hanya mampu mencatatkan waktu yang menempatkannya di posisi ke-14 karena gagal menembus Q3.

Yuki Tsunoda menempati posisi tercepat ke-15 dengan mobil Racing Bulls miliknya, mengungguli Alex Albon yang menjadi pembalap Williams tercepat sekaligus mengungguli rekan setimnya, Carlos Sainz, dalam sesi kualifikasi di kandang sendiri.

Kedua pembalap asal Spanyol tersebut tersingkir pada bagian pertama kualifikasi; Sainz hanya mampu menempati posisi ke-17 dengan mobil Williams-nya, sementara Fernando Alonso dari Aston Martin berada di posisi ke-18.

Sergio Perez mengakhiri rentetan lima kekalahan beruntun di sesi kualifikasi dari Valtteri Bottas dengan mengungguli pembalap tersebut untuk menempati posisi ke-19.

Posisi ke-21 menjadi milik Ollie Bearman, yang tidak berpartisipasi dalam kualifikasi akibat kerusakan pada mobil VF-26 miliknya setelah mengalami kecelakaan hebat di akhir sesi latihan terakhir.

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Lance Stroll gagal mencatatkan waktu putaran karena masalah tekanan air pada mobil Aston Martin-nya, sehingga ia harus puas di posisi ke-22 dan tersingkir di Q1 untuk ke-101 kalinya sepanjang karier F1-nya.

Pembalap asal Kanada itu sebenarnya dijadwalkan menerima penalti mundur 10 posisi di grid karena penggunaan komponen *power unit* baru, namun pada akhirnya ia tetap akan memulai balapan dari posisi paling buncit.