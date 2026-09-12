F1 GP Spanyol 2026: Hasil Latihan Terakhir dari Sirkuit Madring

Hasil lengkap Free Practice 3 untuk F1 GP Spanyol di Sirkuit Madring, putaran ke-14 dari musim 2026.

Lewis Hamilton driving with damage to his Ferrari
Lewis Hamilton driving with damage to his Ferrari

Andrea Kimi Antonelli menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas terakhir F1 GP Spanyol 2026 yang dipangkas durasinya karena insiden Lewis Hamilton.

Mercedes melanjutkan tren positifnya di Madring saat Antonelli memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 32,797 detik pada menit-menit terakhir FP3, unggul 0,166 detik dari Charles Leclerc (Ferrari).

Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan, memimpin dua dari tiga sesi latihan dan tampak sebagai favorit untuk meraih pole pertama di Sirkuit jalan raya Madring yang baru pada sesi kualifikasi beberapa saat lagi.

McLaren menunjukkan kecepatan yang menjanjikan di FP3 dengan Oscar Piastri dan Lando Norris menempati posisi ketiga dan keempat, Piastri hanya terpaut 0,189 detik dari catatan waktu terbaik yang dibuat oleh Antonelli.

Lewis Hamilton crashed his Ferrari in final practice
Lewis Hamilton crashed his Ferrari in final practice

Max Verstappen menempati posisi kelima dengan mobil Red Bull-nya, sementara George Russell hanya mampu finis di posisi keenam dengan mobil Mercedes kedua, di depan Liam Lawson dan Nico Hulkenberg dari tim Audi.

Sesi tersebut diwarnai oleh kecelakaan Hamilton di tikungan terakhir, yang menyebabkan penundaan cukup lama selama perbaikan pembatas lintasan dilakukan. Sesi FP3 sempat dihentikan sementara sebelum dilanjutkan kembali setelah sekitar setengah jam.

Hamilton terancam mendapat hukuman dari Stewards setelah ia mengabaikan instruksi berulang kali dari Ferrari dan pihak pengawas balapan untuk menghentikan mobilnya, saat ia berupaya membawa kembali mobil SF-26 miliknya - yang mengalami kerusakan parah - ke area pit.

Juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu tercepat kesembilan, mengungguli mobil Audi kedua yang dikemudikan Gabriel Bortoleto.

Sesi FP3 berakhir dengan bendera merah setelah Ollie Bearman kehilangan kendali atas mobilnya dan mengalami kecelakaan hebat di Tikungan 11.

Insiden tersebut mengharuskan tim Haas melakukan perbaikan besar-besaran dalam waktu singkat menjelang sesi kualifikasi.

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Agenda makan siang juga ditiadakan di tim Williams, yang tengah berupaya memperbaiki mobil Alex Albon setelah ia sempat menyerempet pembatas di Tikungan 21 pada awal sesi FP3 dan tidak kembali turun ke lintasan.

F1 GP Spanyol - Madring - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTim MotorLaps
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m32.797s13
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m32.963s13
3Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m32.986s12
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m33.033s13
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m33.172s9
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.499s11
7Liam LawsonNWZOracle Red Bull Racing1m33.902s14
8Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m33.933s14
9Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m34.284s5
10Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m34.288s15
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m34.346s14
12Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m34.430s12
13Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m34.481s12
14Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m34.505s7
15Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m34.565s12
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m34.971s13
17Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m35.020s17
18Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m35.464s15
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m35.570s12
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m36.441s13
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m36.670s13
22Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 TeamNo time set2

Tags:

F1
2026
Spain
F1 GP Spanyol 2026: Hasil Latihan Terakhir dari Sirkuit Madring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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