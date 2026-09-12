F1 GP Spanyol 2026: Hasil Latihan Terakhir dari Sirkuit Madring

Andrea Kimi Antonelli menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas terakhir F1 GP Spanyol 2026 yang dipangkas durasinya karena insiden Lewis Hamilton.

Mercedes melanjutkan tren positifnya di Madring saat Antonelli memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 32,797 detik pada menit-menit terakhir FP3, unggul 0,166 detik dari Charles Leclerc (Ferrari).

Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan, memimpin dua dari tiga sesi latihan dan tampak sebagai favorit untuk meraih pole pertama di Sirkuit jalan raya Madring yang baru pada sesi kualifikasi beberapa saat lagi.

McLaren menunjukkan kecepatan yang menjanjikan di FP3 dengan Oscar Piastri dan Lando Norris menempati posisi ketiga dan keempat, Piastri hanya terpaut 0,189 detik dari catatan waktu terbaik yang dibuat oleh Antonelli.

Lewis Hamilton crashed his Ferrari in final practice

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Max Verstappen menempati posisi kelima dengan mobil Red Bull-nya, sementara George Russell hanya mampu finis di posisi keenam dengan mobil Mercedes kedua, di depan Liam Lawson dan Nico Hulkenberg dari tim Audi.

Sesi tersebut diwarnai oleh kecelakaan Hamilton di tikungan terakhir, yang menyebabkan penundaan cukup lama selama perbaikan pembatas lintasan dilakukan. Sesi FP3 sempat dihentikan sementara sebelum dilanjutkan kembali setelah sekitar setengah jam.

Hamilton terancam mendapat hukuman dari Stewards setelah ia mengabaikan instruksi berulang kali dari Ferrari dan pihak pengawas balapan untuk menghentikan mobilnya, saat ia berupaya membawa kembali mobil SF-26 miliknya - yang mengalami kerusakan parah - ke area pit.

Juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu tercepat kesembilan, mengungguli mobil Audi kedua yang dikemudikan Gabriel Bortoleto.

Sesi FP3 berakhir dengan bendera merah setelah Ollie Bearman kehilangan kendali atas mobilnya dan mengalami kecelakaan hebat di Tikungan 11.

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Insiden tersebut mengharuskan tim Haas melakukan perbaikan besar-besaran dalam waktu singkat menjelang sesi kualifikasi.

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Agenda makan siang juga ditiadakan di tim Williams, yang tengah berupaya memperbaiki mobil Alex Albon setelah ia sempat menyerempet pembatas di Tikungan 21 pada awal sesi FP3 dan tidak kembali turun ke lintasan.