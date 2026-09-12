F1 GP Spanyol 2026: Hasil Latihan Terakhir dari Sirkuit Madring
Hasil lengkap Free Practice 3 untuk F1 GP Spanyol di Sirkuit Madring, putaran ke-14 dari musim 2026.
Andrea Kimi Antonelli menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas terakhir F1 GP Spanyol 2026 yang dipangkas durasinya karena insiden Lewis Hamilton.
Mercedes melanjutkan tren positifnya di Madring saat Antonelli memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 32,797 detik pada menit-menit terakhir FP3, unggul 0,166 detik dari Charles Leclerc (Ferrari).
Antonelli, yang memimpin klasemen kejuaraan, memimpin dua dari tiga sesi latihan dan tampak sebagai favorit untuk meraih pole pertama di Sirkuit jalan raya Madring yang baru pada sesi kualifikasi beberapa saat lagi.
McLaren menunjukkan kecepatan yang menjanjikan di FP3 dengan Oscar Piastri dan Lando Norris menempati posisi ketiga dan keempat, Piastri hanya terpaut 0,189 detik dari catatan waktu terbaik yang dibuat oleh Antonelli.
Max Verstappen menempati posisi kelima dengan mobil Red Bull-nya, sementara George Russell hanya mampu finis di posisi keenam dengan mobil Mercedes kedua, di depan Liam Lawson dan Nico Hulkenberg dari tim Audi.
Sesi tersebut diwarnai oleh kecelakaan Hamilton di tikungan terakhir, yang menyebabkan penundaan cukup lama selama perbaikan pembatas lintasan dilakukan. Sesi FP3 sempat dihentikan sementara sebelum dilanjutkan kembali setelah sekitar setengah jam.
Hamilton terancam mendapat hukuman dari Stewards setelah ia mengabaikan instruksi berulang kali dari Ferrari dan pihak pengawas balapan untuk menghentikan mobilnya, saat ia berupaya membawa kembali mobil SF-26 miliknya - yang mengalami kerusakan parah - ke area pit.
Juara dunia tujuh kali itu mencatatkan waktu tercepat kesembilan, mengungguli mobil Audi kedua yang dikemudikan Gabriel Bortoleto.
Sesi FP3 berakhir dengan bendera merah setelah Ollie Bearman kehilangan kendali atas mobilnya dan mengalami kecelakaan hebat di Tikungan 11.
Insiden tersebut mengharuskan tim Haas melakukan perbaikan besar-besaran dalam waktu singkat menjelang sesi kualifikasi.
Agenda makan siang juga ditiadakan di tim Williams, yang tengah berupaya memperbaiki mobil Alex Albon setelah ia sempat menyerempet pembatas di Tikungan 21 pada awal sesi FP3 dan tidak kembali turun ke lintasan.
F1 GP Spanyol - Madring - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m32.797s
|13
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m32.963s
|13
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m32.986s
|12
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m33.033s
|13
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.172s
|9
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.499s
|11
|7
|Liam Lawson
|NWZ
|Oracle Red Bull Racing
|1m33.902s
|14
|8
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m33.933s
|14
|9
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m34.284s
|5
|10
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m34.288s
|15
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.346s
|14
|12
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m34.430s
|12
|13
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m34.481s
|12
|14
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m34.505s
|7
|15
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m34.565s
|12
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m34.971s
|13
|17
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.020s
|17
|18
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m35.464s
|15
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m35.570s
|12
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m36.441s
|13
|21
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m36.670s
|13
|22
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|No time set
|2