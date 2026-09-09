Hadjar Absen Lagi di Madrid, Lawson Kembali Balap untuk Red Bull

Isack Hadjar akan absen pada Grand Prix Spanyol akhir pekan ini.

Hadjar has enjoyed a solid start to his Red Bull career
Hadjar has enjoyed a solid start to his Red Bull career

Pembalap Formula 1 Red Bull, Isack Hadjar, akan absen pada Grand Prix Spanyol akhir pekan ini karena masih dalam masa pemulihan dari cedera pegelangan tangan.

Liam Lawson akan kembali menggantikan Hadjar untuk akhir pekan balapan F1 ketiga berturut-turut di Madrid, dan Yuki Tsunoda akan mengisi posisi pembalap asal Selandia Baru tersebut di tim satelit Red Bull, Racing Bulls.

Red Bull mengonfirmasi pada Senin malam bahwa Hadjar tidak akan ambil bagian dalam kunjungan pertama F1 ke Madrid.

"Setelah membalap untuk tim di Zandvoort dan Monza, Liam akan kembali membalap mendampingi Max pada Grand Prix Spanyol di Madrid akhir pekan ini," demikian bunyi pernyataan Red Bull.

Lawson at Monza
Lawson at Monza
© XPB Images

"Keputusan ini diambil seiring dengan perkembangan positif dalam pemulihan Isack. Meskipun belum siap untuk kembali mengemudikan mobil, ia akan berada di Madrid untuk mendukung tim.

"Seluruh anggota Red Bull Racing menantikan saat Isack kembali mengemudi dalam waktu dekat."

Hadjar mengalami retak rambut pada pergelangan tangannya saat berlatih tinju dalam sesi latihan rutin selama jeda musim panas F1.

Akibatnya, pembalap asal Prancis berusia 21 tahun itu dipastikan absen dari Grand Prix Belanda maupun Italia.

Balapan di Madrid akan menjadi balapan F1 ketiga berturut-turut yang dilewatkan Hadjar, dan belum diketahui kapan ia akan kembali.

Yuki Tsunoda finished 10th on the road at Monza
Yuki Tsunoda finished 10th on the road at Monza

Terdapat jeda dua minggu setelah Grand Prix Spanyol sebelum rangkaian tiga balapan berturut-turut (*triple-header*) dimulai dengan Grand Prix Azerbaijan pada 24-26 September.

Lawson finis di posisi ketujuh di Zandvoort dan posisi ke-14 di Monza, sementara Tsunoda mencatatkan finis di posisi ke-11 dan ke-10 pada masing-masing balapan tersebut.

Tags:

F1
Isack Hadjar
Red Bull
Hadjar Absen Lagi di Madrid, Lawson Kembali Balap untuk Red Bull
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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