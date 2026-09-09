Hadjar Absen Lagi di Madrid, Lawson Kembali Balap untuk Red Bull

Red Bull mengonfirmasi pada Senin malam bahwa Hadjar tidak akan ambil bagian dalam kunjungan pertama F1 ke Madrid.

"Setelah membalap untuk tim di Zandvoort dan Monza, Liam akan kembali membalap mendampingi Max pada Grand Prix Spanyol di Madrid akhir pekan ini," demikian bunyi pernyataan Red Bull.

Lawson at Monza © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Keputusan ini diambil seiring dengan perkembangan positif dalam pemulihan Isack. Meskipun belum siap untuk kembali mengemudikan mobil, ia akan berada di Madrid untuk mendukung tim.

"Seluruh anggota Red Bull Racing menantikan saat Isack kembali mengemudi dalam waktu dekat."

Hadjar mengalami retak rambut pada pergelangan tangannya saat berlatih tinju dalam sesi latihan rutin selama jeda musim panas F1.

Akibatnya, pembalap asal Prancis berusia 21 tahun itu dipastikan absen dari Grand Prix Belanda maupun Italia.

Balapan di Madrid akan menjadi balapan F1 ketiga berturut-turut yang dilewatkan Hadjar, dan belum diketahui kapan ia akan kembali.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Yuki Tsunoda finished 10th on the road at Monza

Terdapat jeda dua minggu setelah Grand Prix Spanyol sebelum rangkaian tiga balapan berturut-turut (*triple-header*) dimulai dengan Grand Prix Azerbaijan pada 24-26 September.

Lawson finis di posisi ketujuh di Zandvoort dan posisi ke-14 di Monza, sementara Tsunoda mencatatkan finis di posisi ke-11 dan ke-10 pada masing-masing balapan tersebut.