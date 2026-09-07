Reaksi Pertama Charles Leclerc setelah Kecelakaan Besar di Monza

Charles Leclerc mengalami kecelakaan dan tersingkir dari Grand Prix Italia pada lap kedua.

Leclerc suffered a race-ending crash on lap two in Monza
Leclerc suffered a race-ending crash on lap two in Monza
© XPB Images

Charles Leclerc memberikan reaksi pertamanya mengenai kecelakaan besar yang mengakhiri kiprahnya di Grand Prix Italia pada lap-lap awal.

Leclerc sedang bersaing memperebutkan posisi keempat dengan Oscar Piastri pada lap kedua balapan di Monza ketika ia kehilangan kendali atas bagian belakang mobil Ferrarinya saat berakselerasi keluar dari tikungan Parabolica.

Setelah kedua ban kirinya menginjak area yang dicat hijau di sisi luar tikungan, Leclerc awalnya sempat mengendalikan mobil yang mulai tergelincir itu. Namun, ban Ferrarinya tiba-tiba kembali mendapatkan grip lintasan, menyebabkan mobilnya terlempar keluar jalur dan menghantam keras tumpukan ban pembatas. 

Balapan pun dihentikan dengan pengibaran bendera merah guna memungkinkan dilakukannya proses evakuasi dan pembersihan lintasan.

Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Italian GP
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Italian GP
© XPB Images

Saat berbicara kepada Sky Sports, Leclerc mengatakan: "Saat sedang berakselerasi, saya merasa ada yang kurang beres dengan mobilnya. Saya melebar, dan saat itu tenaga mesin kembali terasa cukup besar, lalu saya kehilangan kendali mobil - tapi saya harus melihat datanya dulu. Saya belum memeriksanya."

Menyinggung insiden senggolan di lap pertama dengan rekan setimnya, Lewis Hamilton - yang memaksa pembalap asal Inggris itu keluar lintasan ke area kerikil demi menghindari benturan lebih lanjut - Leclerc menambahkan: "Soal start, tidak banyak yang bisa dikatakan. 

"Maksud saya, Lewis mencoba menyalip. Ruang geraknya sempit, lalu saya berusaha melibas Tikungan 2 dengan sudut yang setajam mungkin."

Lewis Hamilton and Charles Leclerc clashed at Turn 1
Lewis Hamilton and Charles Leclerc clashed at Turn 1

Bagi Ferrari, Grand Prix Italia adalah balapan yang ingin dilupakan, dengan berbagai masalah yang terus membayangi tim sepanjang jalannya lomba - termasuk insiden dengan Hamilton, yang akhirnya finis keenam.

"Ini hari yang sangat berat, dimulai sejak momen start dan lap pertama," ujar bos tim, Fred Vasseur.

"Saat itu Charles berada berdampingan dengan Oscar di tikungan terakhir, Parabolica, dan ia sedikit melebar ke sisi lintasan yang kotor. Ia pun kehilangan kendali atas mobilnya.

"Saya belum berbicara dengannya, tetapi kondisinya baik-baik saja - atau setidaknya lumayan - dan saya berharap dia akan benar-benar baik-baik saja. Mobilnya hancur, dan kondisi mesinnya pun tidak bagus."

Saat memberikan gambaran mengenai akhir pekan yang berat, Vasseur berkata: "Hal positif dari akhir pekan ini adalah kecepatan kami cukup bagus dalam satu putaran, namun kami melewatkan terlalu banyak peluang hari ini."

Tags:

F1
2026
Italy
Ferrari
Charles Leclerc
Reaksi Pertama Charles Leclerc setelah Kecelakaan Besar di Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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