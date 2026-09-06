F1 GP Italia 2026: Antonelli Torehkan Kemenangan Sensasional di Kandang
Hasil lengkap F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.
Andrea Kimi Antonelli memenangkan Grand Prix Italia di Monza setelah melakukan aksi bangkit yang luar biasa dari posisi belakang grid Formula 1.
Antonelli tampil memukau saat ia melesat melewati para pesaingnya untuk menjadi pembalap Italia pertama yang memenangkan balapan kandang sejak tahun 1966.
Kimi melakukan manuver penentu kemenangan saat melaju menuju tikungan Ascari saat balapan hanya menyisakan beberapa lap saat George Russell sudah kesulitan dengan ban Hard yang sudah aus.
Max Verstappen menjalankan strategi yang sama dengan Antonelli dan berhasil bangkit kembali ke posisi ketiga.
McLaren menempatkan Lando Norris dan Oscar Piastri di posisi keempat dan kelima, sementara Ferrari mengalami mimpi buruk.
Lewis Hamilton melorot ke posisi keenam, dan Charles Leclerc mengakhiri balapannya akibat kecelakaan hebat pada lap-lap awal.
Pierre Gasly, yang secara mengejutkan meraih pole, finis di posisi ketujuh, diikuti oleh Arvid Lindblad, Franco Colapinto, dan Yuki Tsunoda yang melengkapi daftar peraih poin.
F1 GP Italia 2026 - Monza - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laps/Gap
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|53 Laps
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+3.8s
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+14.7s
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|+19.0s
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|+19.2s
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+24.6s
|7
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+27.3s
|8
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+45.1s
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+47.3s
|10
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+58.1s
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|+65.1s
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|+66.1s
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|+74.1s
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|+75.6s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|+78.9s
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|+1 Lap
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|+1 Lap
|18
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|+1 Lap
|19
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|+2 Laps
|DNF
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|DNF
|DNF
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|DNF
|DNF
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|DNF