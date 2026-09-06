F1 GP Italia 2026: Antonelli Torehkan Kemenangan Sensasional di Kandang

Hasil lengkap F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.

Antonelli at Monza
Antonelli at Monza
© XPB Images

Andrea Kimi Antonelli memenangkan Grand Prix Italia di Monza setelah melakukan aksi bangkit yang luar biasa dari posisi belakang grid Formula 1.

Antonelli tampil memukau saat ia melesat melewati para pesaingnya untuk menjadi pembalap Italia pertama yang memenangkan balapan kandang sejak tahun 1966.

Kimi melakukan manuver penentu kemenangan saat melaju menuju tikungan Ascari saat balapan hanya menyisakan beberapa lap saat George Russell sudah kesulitan dengan ban Hard yang sudah aus.

Max Verstappen menjalankan strategi yang sama dengan Antonelli dan berhasil bangkit kembali ke posisi ketiga.

McLaren menempatkan Lando Norris dan Oscar Piastri di posisi keempat dan kelima, sementara Ferrari mengalami mimpi buruk. 

Lewis Hamilton melorot ke posisi keenam, dan Charles Leclerc mengakhiri balapannya akibat kecelakaan hebat pada lap-lap awal.

Pierre Gasly, yang secara mengejutkan meraih pole, finis di posisi ketujuh, diikuti oleh Arvid Lindblad, Franco Colapinto, dan Yuki Tsunoda yang melengkapi daftar peraih poin.

F1 GP Italia 2026 - Monza - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team53 Laps
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+3.8s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+14.7s
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+19.0s
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+19.2s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+24.6s
7Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+27.3s
8Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+45.1s
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+47.3s
10Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+58.1s
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+65.1s
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+66.1s
13Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+74.1s
14Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing+75.6s
15Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team+78.9s
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+1 Lap
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+1 Lap
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team+1 Lap
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team+2 Laps
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 TeamDNF
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 TeamDNF
DNFCharles LeclercMONScuderia Ferrari HPDNF

Tags:

F1
2026
Italy
F1 GP Italia 2026: Kimi Torehkan Kemenangan Sensasional di Kandang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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