F1 GP Italia 2026: Antonelli Torehkan Kemenangan Sensasional di Kandang

Andrea Kimi Antonelli memenangkan Grand Prix Italia di Monza setelah melakukan aksi bangkit yang luar biasa dari posisi belakang grid Formula 1.

Antonelli tampil memukau saat ia melesat melewati para pesaingnya untuk menjadi pembalap Italia pertama yang memenangkan balapan kandang sejak tahun 1966.

Kimi melakukan manuver penentu kemenangan saat melaju menuju tikungan Ascari saat balapan hanya menyisakan beberapa lap saat George Russell sudah kesulitan dengan ban Hard yang sudah aus.

Max Verstappen menjalankan strategi yang sama dengan Antonelli dan berhasil bangkit kembali ke posisi ketiga.

McLaren menempatkan Lando Norris dan Oscar Piastri di posisi keempat dan kelima, sementara Ferrari mengalami mimpi buruk.

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Lewis Hamilton melorot ke posisi keenam, dan Charles Leclerc mengakhiri balapannya akibat kecelakaan hebat pada lap-lap awal.

Pierre Gasly, yang secara mengejutkan meraih pole, finis di posisi ketujuh, diikuti oleh Arvid Lindblad, Franco Colapinto, dan Yuki Tsunoda yang melengkapi daftar peraih poin.