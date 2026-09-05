F1 GP Italia 2026: Gasly Meraih Pole Mengejutkan di Monza

Hasil lengkap kualifikasi untuk F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.

Gasly charges to Monza pole
Gasly charges to Monza pole
© XPB Images

Pierre Gasly menciptakan kejutan terbesar di musim Formula 1 2026 sejauh ini dengan meraih pole yang memukau di Grand Prix Italia.

Mercedes dijagokan sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam sesi kualifikasi di Monza, tapi Gasly mengejutkan semua orang dengan mencatat laptime 1 menit 21,786 detik di saat-saat terakhir untuk memastikan pole position yang tak terduga bagi Alpine.

Gasly mengungguli George Russell - yang menjadi favorit sebelum kualifikasi - untuk meraih pole F1 pertamanya dengan selisih hanya 0,060 detik di sirkuit tempat ia meraih kemenangan pertama yang tak terlupakan pada tahun 2020.

Meskipun gagal mencatatkan waktu terbaik di satu sektor mana pun secara keseluruhan, peningkatan di sepanjang lap terbukti cukup untuk Gasly memberi Alpine pole pertamanya dalam 17 tahun.

Gasly - who won at Monza in 2020 - scored his first F1 pole
Gasly - who won at Monza in 2020 - scored his first F1 pole

"Ayo! Ayo! Ini yang sudah lama aku tunggu-tunggu!" teriak Gasly melalui radio tim setelah melintasi garis finis.

Hasil ini diraih pada akhir pekan saat Gasly kehilangan podium Grand Prix Monako akibat keputusan Pengadilan Banding Internasional, menyusul protes dari McLaren dan Red Bull terhadap hasil balapan tersebut.

Oscar Piastri mencatatkan waktu tercepat ketiga dengan selisih 0,180 detik, namun pembalap McLaren itu terancam hukuman penalti karena menghalangi laju Liam Lawson pada sesi Q2.

Sesi kualifikasi di kandang sendiri ini berakhir mengecewakan bagi Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton hanya mampu menempati posisi keempat dan kelima, dengan catatan waktu yang terpaut lebih dari dua persepuluh detik dari pembalap tercepat.

Max Verstappen mengamankan posisi keenam untuk Red Bull, mengungguli pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang harus turun ke posisi paling belakang saat balapan kandangnya nanti akibat penalti mesin.

It was a disappointing qualifying for Ferrari on home soil
It was a disappointing qualifying for Ferrari on home soil

Franco Colapinto menempati posisi kedelapan dengan mobil Alpine lainnya, mengungguli juara dunia bertahan Lando Norris (McLaren) dan pembalap Racing Bulls, Arvid Lindblad.

Gabriel Bortoleto (Audi) finis di posisi ke-11 dan nyaris membuat kejutan besar, kalah tipis dari Hamilton di akhir Q2 dan gagal lolos ke pole shootout.

Ollie Bearman finis di posisi ke-12 bersama tim Haas, mengungguli pembalap Audi kedua, Nico Hulkenberg, di posisi ke-13, dan Liam Lawson yang frustrasi karena gagal menembus babak 10 besar.

Tersingkirnya Lawson menggagalkan rencana Red Bull untuk memanfaatkan pembalap asal Selandia Baru itu guna memberikan *slipstream* kepada Verstappen.

Carlos Sainz dari tim Williams mencatatkan waktu tercepat ke-15, mengungguli Esteban Ocon yang menempati posisi ke-16 dengan mobil Haas.

Yuki Tsunoda, yang mengalami masalah sistem bahan bakar pada mobil Racing Bulls miliknya sesaat sebelum kualifikasi, tersingkir di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk menempati posisi ke-17.

Alex Albon, yang memang harus memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin, pada akhirnya dikorbankan oleh Williams demi membantu rekan setimnya, Sainz, lolos ke Q2 dengan memberikan slipstream kepada pembalap asal Spanyol tersebut.

Cadillac tampil lebih baik di kualifikasi dibandingkan Aston Martin di kualifikasi, dengan Valtteri Bottas mengungguli rekan setimnya, Sergio Perez, dalam satu putaran di Monza.

Fernando Alonso memenangkan duel kualifikasi di tim Aston Martin meskipun tidak melakukan putaran waktu kedua, sedangkan Stroll menjadi pembalap F1 pertama dalam sejarah yang tersingkir di Q1 sebanyak 100 kali.

F1 GP Italia 2026 - Monza - Hasil Kualifikasi Lengkap

Pos Driver Nat.Team Q1Q2Q3
1Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m22.612s1m22.077s1m21.786s
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m22.779s1m22.161s1m21.846s
3Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m22.924s1m22.017s1m21.966s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m22.902s1m22.509s1m22.004s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m22.847s1m22.516s1m22.011s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m22.631s1m22.188s1m22.070s
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m22.758s1m21.882s1m22.093s
8Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m22.662s1m22.400s1m22.220s
9Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m22.659s1m22.067s1m22.256s
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m22.727s1m22.345s1m22.286s
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m22.946s1m22.517s 
12Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m22.906s1m22.756s 
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m23.440s1m22.779s 
14Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m22.989s1m22.821s 
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m23.616s1m23.453s 
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m23.466s1m23.454s 
17Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.755s  
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m24.356s  
19Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m24.364s  
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m24.595s  
21Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m25.150s  
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m25.222s  

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F1
2026
Italy
F1 GP Italia 2026: Gasly Meraih Pole Mengejutkan di Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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