F1 GP Italia 2026: Gasly Meraih Pole Mengejutkan di Monza

Pierre Gasly menciptakan kejutan terbesar di musim Formula 1 2026 sejauh ini dengan meraih pole yang memukau di Grand Prix Italia.

Mercedes dijagokan sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam sesi kualifikasi di Monza, tapi Gasly mengejutkan semua orang dengan mencatat laptime 1 menit 21,786 detik di saat-saat terakhir untuk memastikan pole position yang tak terduga bagi Alpine.

Gasly mengungguli George Russell - yang menjadi favorit sebelum kualifikasi - untuk meraih pole F1 pertamanya dengan selisih hanya 0,060 detik di sirkuit tempat ia meraih kemenangan pertama yang tak terlupakan pada tahun 2020.

Meskipun gagal mencatatkan waktu terbaik di satu sektor mana pun secara keseluruhan, peningkatan di sepanjang lap terbukti cukup untuk Gasly memberi Alpine pole pertamanya dalam 17 tahun.

Gasly - who won at Monza in 2020 - scored his first F1 pole

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"Ayo! Ayo! Ini yang sudah lama aku tunggu-tunggu!" teriak Gasly melalui radio tim setelah melintasi garis finis.

Hasil ini diraih pada akhir pekan saat Gasly kehilangan podium Grand Prix Monako akibat keputusan Pengadilan Banding Internasional, menyusul protes dari McLaren dan Red Bull terhadap hasil balapan tersebut.

Oscar Piastri mencatatkan waktu tercepat ketiga dengan selisih 0,180 detik, namun pembalap McLaren itu terancam hukuman penalti karena menghalangi laju Liam Lawson pada sesi Q2.

Sesi kualifikasi di kandang sendiri ini berakhir mengecewakan bagi Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton hanya mampu menempati posisi keempat dan kelima, dengan catatan waktu yang terpaut lebih dari dua persepuluh detik dari pembalap tercepat.

Max Verstappen mengamankan posisi keenam untuk Red Bull, mengungguli pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli, yang harus turun ke posisi paling belakang saat balapan kandangnya nanti akibat penalti mesin.

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It was a disappointing qualifying for Ferrari on home soil

Franco Colapinto menempati posisi kedelapan dengan mobil Alpine lainnya, mengungguli juara dunia bertahan Lando Norris (McLaren) dan pembalap Racing Bulls, Arvid Lindblad.

Gabriel Bortoleto (Audi) finis di posisi ke-11 dan nyaris membuat kejutan besar, kalah tipis dari Hamilton di akhir Q2 dan gagal lolos ke pole shootout.

Ollie Bearman finis di posisi ke-12 bersama tim Haas, mengungguli pembalap Audi kedua, Nico Hulkenberg, di posisi ke-13, dan Liam Lawson yang frustrasi karena gagal menembus babak 10 besar.

Tersingkirnya Lawson menggagalkan rencana Red Bull untuk memanfaatkan pembalap asal Selandia Baru itu guna memberikan *slipstream* kepada Verstappen.

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Carlos Sainz dari tim Williams mencatatkan waktu tercepat ke-15, mengungguli Esteban Ocon yang menempati posisi ke-16 dengan mobil Haas.

Yuki Tsunoda, yang mengalami masalah sistem bahan bakar pada mobil Racing Bulls miliknya sesaat sebelum kualifikasi, tersingkir di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk menempati posisi ke-17.

Alex Albon, yang memang harus memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin, pada akhirnya dikorbankan oleh Williams demi membantu rekan setimnya, Sainz, lolos ke Q2 dengan memberikan slipstream kepada pembalap asal Spanyol tersebut.

Cadillac tampil lebih baik di kualifikasi dibandingkan Aston Martin di kualifikasi, dengan Valtteri Bottas mengungguli rekan setimnya, Sergio Perez, dalam satu putaran di Monza.

Fernando Alonso memenangkan duel kualifikasi di tim Aston Martin meskipun tidak melakukan putaran waktu kedua, sedangkan Stroll menjadi pembalap F1 pertama dalam sejarah yang tersingkir di Q1 sebanyak 100 kali.

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