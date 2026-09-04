F1 GP Italia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Monza
Hasil lengkap latihan Jumat untuk F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.
Mercedes memimpin latihan hari Jumat Grand Prix Formula 1 Italia dengan George Russell mengungguli Charles Leclerc di Free Practice 2.
Russell mencatatkan laptime 1 menit 22,559 detik saat melakukan simulasi kualifikasi dengan ban Soft, unggul 0,120 detik dari Leclerc. Pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli melengkapi tiga besar di sesi Jumat sore.
Antonelli, yang unggul 59 poin atas rekan setimnya di Mercedes, Russell, serta pembalap Ferrari Lewis Hamilton dalam klasemen kejuaraan pembalap, akan memulai balapan hari Minggu di Monza dari posisi paling belakang setelah mengganti mesinnya.
Penalti yang diterima remaja asal Italia ini memberikan peluang besar bagi Russell untuk memangkas keunggulan Antonelli dalam kejuaraan, seiring dengan mendekatnya akhir rangkaian balapan musim ini di Eropa.
Juara dunia bertahan Lando Norris mencatatkan waktu tercepat keempat dengan mobil McLaren-nya, mengungguli juara dunia tujuh kali Hamilton, yang finis di posisi kelima dengan selisih waktu hampir setengah detik.
Oscar Piastri menempati posisi keenam dengan mobil McLaren lainnya, mengungguli pembalap Racing Bulls, Arvid Lindblad dan Ollie Bearman, satu-satunya pembalap Haas yang memakai mesin baru Ferrari akhir pekan ini.
Max Verstappen mengeluhkan kurangnya downforce pada mobil Red Bull-nya saat finis kesembilan pada satu-satunya sesi yang ia ikuti hari Jumat, setelah sebelumnya menyerahkan mobil ke rookie Ayumu Iwasa pada FP1.
Yuki Tsunoda melengkapi posisi sepuluh besar dalam penampilan keduanya musim ini bersama Racing Bulls, saat ia terus menggantikan Liam Lawson—yang sebelumnya mengisi posisi Isack Hadjar (yang sedang cedera) di tim Red Bull.
Franco Colapinto dari Alpine menempati posisi ke-11, mengungguli Lawson, Nico Hulkenberg (Audi), Pierre Gasly (Alpine), serta Gabriel Bortoleto yang mengalami masalah mesin menjelang akhir sesi pada mobil Audi-nya.
Pasangan pembalap Williams, Alex Albon dan Carlos Sainz, finis di posisi ke-16 dan ke-17, mengungguli pembalap Haas, Esteban Ocon.
Fernando Alonso menempati posisi ke-19 setelah mengungguli pasangan pembalap Cadillac, Sergio Perez dan Valtteri Bottas, serta rekan setimnya di Aston Martin, Lance Stroll, yang menjadi pembalap paling lambat di posisi ke-22.
F1 GP Italia 2026 - Monza - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Laps
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m22.559s
|30
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m22.679s
|29
|3
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m22.700s
|32
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m22.943s
|25
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m23.016s
|27
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m23.028s
|25
|7
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m23.349s
|26
|8
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m23.370s
|29
|9
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m23.377s
|30
|10
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m23.455s
|28
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m23.619s
|28
|12
|Liam Lawson
|NWZ
|Oracle Red Bull Racing
|1m23.660s
|36
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m23.732s
|28
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m23.773s
|27
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m23.776s
|22
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m23.853s
|30
|17
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m23.900s
|30
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m24.407s
|30
|19
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m25.027s
|18
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m25.082s
|27
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m25.149s
|28
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m25.253s
|27
Free Practice 1
Charles Leclerc memimpin Lewis Hamilton saat Ferrari menguasai dua posisi terdepan pada latihan pertama Grand Prix Formula 1 Italia 2026.
Ferrari telah memperkenalkan mesin baru dalam upayanya meraih kemenangan kandang di Monza, dan Leclerc mengawali akhir pekan dengan memimpin Free Practice 1 usai mencatatkan laptime 1 menit 23,008 detik dengan ban Medium, unggul 0,173 detik dari Hamilton.
Pembalap Mercedes George Russell menempati posisi ketiga tercepat dengan ban Soft, terpaut 0,304 detik di belakang Leclerc. Liam Lawson, yang kembali menggantikan Isack Hadjar yang cedera di Red Bull, berbaris di belakangnya dengan selisih waktu 0,425 detik.
Pembalap tuan rumah Andrea Kimi Antonelli tertinggal lebih dari enam persepuluh detik di posisi keenam, sang pemimpin klasemen dipastikan akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah Mercedes mengambil komponen mesin yang melebihi kuota musim ini, konsekuensi dari masalah reabilitas yang dihadapi The Silver Arrows.
Juara dunia bertahan Lando Norris, yang memenangkan dua balapan F1 terakhir di Hungaria dan Belanda, mencatatkan waktu tercepat keenam saat McLaren akhirnya menampilkan H-Wing yang dapat berputar untuk pertama kalinya.
Debutan F1 Arvid Lindblad menempati posisi ketujuh bersama tim Racing Bulls, mengungguli Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), dan Paul Aron - satu dari empat pembalap rookie yang berpartisipasi dalam sesi latihan pertama pada hari Jumat.
Aron tampil menggantikan Pierre Gasly, yang mengawali akhir pekan ini setelah mengetahui bahwa ia kehilangan posisi podiumnya di Grand Prix Monako menyusul keberhasilan banding yang diajukan oleh Red Bull dan McLaren.
Oscar Piastri hanya menempati posisi ke-11 dengan mobil McLaren kedua, mengungguli Yuki Tsunoda yang masih menjadi pengganti Lawson di tim Racing Bulls.
Juara dunia empat kali Max Verstappen termasuk di antara para pembalap yang absen pada sesi FP1, sementara Ayumu Iwasa mendapat kesempatan mengemudikan mobil Red Bull dan finis di posisi ke-17.
Penampilan terbaru Colton Herta di F1 berlangsung kurang dari 20 menit sebelum Cadillac-nya rusak, menyebabkan bendera merah lebih awal.
F1 GP Italia 2026 - Monza - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Laps
|1
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m23.008s
|28
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m23.181s
|25
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m23.312s
|25
|4
|Liam Lawson
|NWZ
|Oracle Red Bull Racing
|1m23.433s
|25
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m23.644s
|26
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m23.719s
|25
|7
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m23.802s
|28
|8
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m24.006s
|20
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m24.028s
|26
|10
|Paul Aron
|EST
|BWT Alpine F1 Team
|1m24.177s
|22
|11
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m24.184s
|25
|12
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m24.571s
|26
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m24.626s
|26
|14
|Ollie Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m24.646s
|27
|15
|Luke Browning
|GBR
|Atlassian Williams F1 Team
|1m24.740s
|25
|16
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m24.827s
|24
|17
|Ayumu Iwasa
|JAP
|Oracle Red Bull Racing
|1m24.873s
|24
|18
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m25.780s
|20
|19
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m25.852s
|25
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m25.984s
|26
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m26.066s
|22
|22
|Colton Herta
|USA
|Cadillac F1 Team
|1m29.922s
|5