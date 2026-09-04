F1 GP Italia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Monza

Hasil lengkap latihan Jumat untuk F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.

Ferrari is running a special livery for its home race at Monza
Ferrari is running a special livery for its home race at Monza

Mercedes memimpin latihan hari Jumat Grand Prix Formula 1 Italia dengan George Russell mengungguli Charles Leclerc di Free Practice 2.

Russell mencatatkan laptime 1 menit 22,559 detik saat melakukan simulasi kualifikasi dengan ban Soft, unggul 0,120 detik dari Leclerc. Pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli melengkapi tiga besar di sesi Jumat sore.

Antonelli, yang unggul 59 poin atas rekan setimnya di Mercedes, Russell, serta pembalap Ferrari Lewis Hamilton dalam klasemen kejuaraan pembalap, akan memulai balapan hari Minggu di Monza dari posisi paling belakang setelah mengganti mesinnya.

Penalti yang diterima remaja asal Italia ini memberikan peluang besar bagi Russell untuk memangkas keunggulan Antonelli dalam kejuaraan, seiring dengan mendekatnya akhir rangkaian balapan musim ini di Eropa.

The Tifosi are hoping to see Ferrari win on home soil
The Tifosi are hoping to see Ferrari win on home soil

Juara dunia bertahan Lando Norris mencatatkan waktu tercepat keempat dengan mobil McLaren-nya, mengungguli juara dunia tujuh kali Hamilton, yang finis di posisi kelima dengan selisih waktu hampir setengah detik.

Oscar Piastri menempati posisi keenam dengan mobil McLaren lainnya, mengungguli pembalap Racing Bulls, Arvid Lindblad dan Ollie Bearman, satu-satunya pembalap Haas yang memakai mesin baru Ferrari akhir pekan ini.

Max Verstappen mengeluhkan kurangnya downforce pada mobil Red Bull-nya saat finis kesembilan pada satu-satunya sesi yang ia ikuti hari Jumat, setelah sebelumnya menyerahkan mobil ke rookie Ayumu Iwasa pada FP1.

Yuki Tsunoda melengkapi posisi sepuluh besar dalam penampilan keduanya musim ini bersama Racing Bulls, saat ia terus menggantikan Liam Lawson—yang sebelumnya mengisi posisi Isack Hadjar (yang sedang cedera) di tim Red Bull.

Franco Colapinto dari Alpine menempati posisi ke-11, mengungguli Lawson, Nico Hulkenberg (Audi), Pierre Gasly (Alpine), serta Gabriel Bortoleto yang mengalami masalah mesin menjelang akhir sesi pada mobil Audi-nya.

Lando Norris had a near-miss with Lance Stroll
Lando Norris had a near-miss with Lance Stroll

Pasangan pembalap Williams, Alex Albon dan Carlos Sainz, finis di posisi ke-16 dan ke-17, mengungguli pembalap Haas, Esteban Ocon.

Fernando Alonso menempati posisi ke-19 setelah mengungguli pasangan pembalap Cadillac, Sergio Perez dan Valtteri Bottas, serta rekan setimnya di Aston Martin, Lance Stroll, yang menjadi pembalap paling lambat di posisi ke-22.

F1 GP Italia 2026 - Monza - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptimeLaps
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m22.559s30
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m22.679s29
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m22.700s32
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m22.943s25
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m23.016s27
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m23.028s25
7Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.349s26
8Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m23.370s29
9Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m23.377s30
10Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.455s28
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m23.619s28
12Liam LawsonNWZOracle Red Bull Racing1m23.660s36
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m23.732s28
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m23.773s27
15Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m23.776s22
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m23.853s30
17Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m23.900s30
18Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m24.407s30
19Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m25.027s18
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m25.082s27
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m25.149s28
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m25.253s27

Free Practice 1

Charles Leclerc memimpin Lewis Hamilton saat Ferrari menguasai dua posisi terdepan pada latihan pertama Grand Prix Formula 1 Italia 2026.

Ferrari telah memperkenalkan mesin baru dalam upayanya meraih kemenangan kandang di Monza, dan Leclerc mengawali akhir pekan dengan memimpin Free Practice 1 usai mencatatkan laptime 1 menit 23,008 detik dengan ban Medium, unggul 0,173 detik dari Hamilton.

Pembalap Mercedes George Russell menempati posisi ketiga tercepat dengan ban Soft, terpaut 0,304 detik di belakang Leclerc. Liam Lawson, yang kembali menggantikan Isack Hadjar yang cedera di Red Bull, berbaris di belakangnya dengan selisih waktu 0,425 detik.

Pembalap tuan rumah Andrea Kimi Antonelli tertinggal lebih dari enam persepuluh detik di posisi keenam, sang pemimpin klasemen dipastikan akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah Mercedes mengambil komponen mesin yang melebihi kuota musim ini, konsekuensi dari masalah reabilitas yang dihadapi The Silver Arrows.

Ferrari is running a special livery for its home race at Monza
Ferrari is running a special livery for its home race at Monza

Juara dunia bertahan Lando Norris, yang memenangkan dua balapan F1 terakhir di Hungaria dan Belanda, mencatatkan waktu tercepat keenam saat McLaren akhirnya menampilkan H-Wing yang dapat berputar untuk pertama kalinya.

Debutan F1 Arvid Lindblad menempati posisi ketujuh bersama tim Racing Bulls, mengungguli Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), dan Paul Aron - satu dari empat pembalap rookie yang berpartisipasi dalam sesi latihan pertama pada hari Jumat.

Aron tampil menggantikan Pierre Gasly, yang mengawali akhir pekan ini setelah mengetahui bahwa ia kehilangan posisi podiumnya di Grand Prix Monako menyusul keberhasilan banding yang diajukan oleh Red Bull dan McLaren.

Oscar Piastri hanya menempati posisi ke-11 dengan mobil McLaren kedua, mengungguli Yuki Tsunoda yang masih menjadi pengganti Lawson di tim Racing Bulls.

Juara dunia empat kali Max Verstappen termasuk di antara para pembalap yang absen pada sesi FP1, sementara Ayumu Iwasa mendapat kesempatan mengemudikan mobil Red Bull dan finis di posisi ke-17.

McLaren has debuted its H-Wing at Monza
McLaren has debuted its H-Wing at Monza

Penampilan terbaru Colton Herta di F1 berlangsung kurang dari 20 menit sebelum Cadillac-nya rusak, menyebabkan bendera merah lebih awal.

F1 GP Italia 2026 - Monza - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptimeLaps
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m23.008s28
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m23.181s25
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m23.312s25
4Liam LawsonNWZOracle Red Bull Racing1m23.433s25
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m23.644s26
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m23.719s25
7Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m23.802s28
8Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m24.006s20
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m24.028s26
10Paul AronESTBWT Alpine F1 Team1m24.177s22
11Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m24.184s25
12Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m24.571s26
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m24.626s26
14Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m24.646s27
15Luke BrowningGBRAtlassian Williams F1 Team1m24.740s25
16Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m24.827s24
17Ayumu IwasaJAPOracle Red Bull Racing1m24.873s24
18Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m25.780s20
19Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m25.852s25
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m25.984s26
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m26.066s22
22Colton HertaUSACadillac F1 Team1m29.922s5

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F1
2026
F1 GP Italia 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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