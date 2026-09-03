Vettel akan Mengendarai Mobil Balap Schumacher di Akhir Pekan Monza

Sebastian Vettel akan kembali mengaspal akhir pekan ini saat Ferrari merayakan warisan Michael Schumacher di Grand Prix Italia.

Vettel, juara dunia empat kali, telah beberapa kali mengendarai mobil Formula 1 bersejarah sejak pensiun di akhir tahun 2022, termasuk saat ia mengendarai Williams FW14B milik Nigel Mansell dari tahun 1992 di Silverstone serta McLaren MP4/8 milik Ayrton Senna di Grand Prix Emilia Romagna 2024.

Ia akan menambah daftar tersebut pada hari Minggu menjelang balapan Monza yang berlangsung selama 53 putaran, saat ia mengemudikan Ferrari F2002 - salah satu mobil pemenang gelar milik Michael Schumacher.

The F2002 is one of Ferrari's most iconic F1 cars © XPB Images

Sepanjang musim tersebut, pembalap legendaris asal Jerman itu hanya sekali gagal finis di posisi dua besar - yakni ketiga di Malaysia - serta meraih 11 kemenangan dari 17 balapan. Dari balapan yang tidak dimenangkan oleh Schumacher, empat di antaranya dimenangkan oleh rekan setimnya, Rubens Barrichello, sementara tim Williams dan McLaren masing-masing meraih satu kemenangan.

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Dampak besar Schumacher terhadap F1 mendapat penghormatan khusus di Monza akhir pekan ini. Ferrari telah meluncurkan baju balap edisi khusus pada akhir pekan lalu, serta menampilkan livery khusus yang terinspirasi dari mobil Ferrari tahun 1996 - musim pertama Schumacher di Maranello.

Vettel, yang selalu menganggap Schumacher sebagai idolanya, akan melahap satu putaran dengan mobil Ferrari V10 bertenaga 900 hp yang mampu meraung hingga 19.000 rpm.

Barrichello will also reunite with the F2002 © XPB Images

Pada putaran demonstrasi sebelumnya, Vettel telah menggunakan bahan bakar berkelanjutan, dan kali ini pun demikian.

Demonstrasi tersebut akan dijalankan melalui divisi F1 Clienti milik Ferrari, dan pihak pabrikan telah mengonfirmasi mobil F2002 akan memakai "bahan bakar berkelanjutan mutakhir yang dikembangkan secara khusus oleh Shell, dengan memanfaatkan keahlian yang diperoleh musim ini untuk menciptakan bahan bakar yang akan digunakan pada tahun 2026."

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Fans yang hadir pada hari Sabtu juga berkesempatan mendengar raungan mobil yang kini berusia 24 tahun itu saat melaju di Temple of Speed, di mana Barrichello akan kembali menjajal F2002 menjelang sesi kualifikasi.

Selain mobil keluaran tahun 2002 tersebut, mobil F1 Ferrari pertama dan terakhir yang dikendarai Schumacher juga akan dipamerkan, yakni F310 (tahun 1996) dan 248 (tahun 2006).