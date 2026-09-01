Kenapa Antonelli Mengambil Penalti Grid untuk Balapan Kandangnya?

Pemimpin klasemen kejuaraan Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, akan memulai Grand Prix Italia akhir pekan ini dari posisi paling belakang di grid.

Penalti akibat melampaui jatah empat unit daya yang diizinkan musim ini akan mempersulit Antonelli untuk meraih kemenangan di kandang sendiri, Monza.

Hal ini juga memberikan kesempatan emas bagi rekan setimnya di Mercedes, George Russell, untuk memangkas secara drastis selisih 59 poin yang dimilikinya dari Antonelli dalam klasemen kejuaraan.

Lantas, kenapa Mercedes memilih penalti tersebut di Monza dan seolah-olah merampas peluang Antonelli berjaya di balapan kandangnya?

Antonelli's hopes of winning at Monza have taken a blow

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Setelah mengalami kegagalan elektrifikasi di Barcelona dan beralih ke mesin keempat - unit terakhir yang diizinkan tanpa penalti - di Grand Prix Belgia tiga balapan lalu, Antonelli memang sudah dipastikan akan melampaui batas kuota komponen yang diizinkan, sehingga memicu penalti penurunan posisi start.

Keputusan ini sebagian didasarkan pada pertimbangan waktu, tapi Mercedes juga memilih Monza karena lintasan lurus panjangnya membuat aksi menyalip relatif mudah dilakukan, terutama dengan mesin baru yang terpasang di mobil.

Terlebih lagi, Mercedes W17 telah menjadi mobil yang paling unggul di antara para pesaing sepanjang sebagian besar musim 2026, yang semakin memperbesar peluang Antonelli untuk bangkit dan tampil kompetitif.

Mantan pembalap Mercedes, Valtteri Bottas, berhasil naik ke podium setelah memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penggantian mesin pada Grand Prix Italia 2021.

Both Mercedes drivers will have to take engine penalties

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Mercedes berharap Antonelli dapat mengulangi pencapaian serupa tahun ini, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap peluang kejuaraannya.

"Monza adalah sirkuit yang menuntut efisiensi energi tinggi dan memiliki empat zona untuk menyalip. Seorang pembalap tidak mungkin bisa bertahan di semua zona tersebut, jadi mobil yang lebih cepat seharusnya bisa melaju ke depan dengan relatif mudah," jelas Direktur Teknik Lintasan Mercedes, Andrew Shovlin, dalam program radio tim Nu Silver Arrows Radio Show.

"Faktor utamanya adalah kapan komponen tersebut dibutuhkan. Kami pernah mengalami kegagalan mesin pembakaran internal pada jarak tempuh yang relatif rendah, jadi kami tahu bahwa kami harus memasang komponen baru pada titik waktu tertentu.

"Jika momen itu jatuh pada sirkuit di mana memulai balapan dari posisi belakang akan sangat merugikan, kami mungkin memilih untuk memajukan jadwal penggantian tersebut.

"Kami juga memimpin kedua klasemen kejuaraan, jadi masuk akal untuk menanggung konsekuensi sulitnya sekarang daripada menambah tekanan jika selisih poin menjadi lebih ketat di kemudian hari pada musim ini."

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Saat membahas penalti yang akan diterima Antonelli, Team Principal Mercedes, Toto Wolff, mengatakan bahwa ia akan mengambil "paket lengkap" yang mengindikasikan penggantian Power Unit secara menyeluruh mencakup semua komponennya.

Keputusan tersebut akan memberi Antonelli penalti grid minimal 20 tempat. Peraturan F1 menetapkan bahwa pembalap akan memulai balapan dari posisi paling belakang jika akumulasi penalti posisi start mencapai 15 tempat atau lebih.

Mercedes juga telah mengonfirmasi bahwa Russell akan menerima penalti akibat penggantian mesin dalam 11 balapan tersisa musim ini, namun tim belum memutuskan kapan tepatnya hal itu akan dilakukan.

"Kami harus mengelola sisa balapan agar kedua mobil mencapai akhir musim dengan komponen yang kondisinya paling prima dan memiliki performa terbaik," ujar Wakil Kepala Tim Mercedes, Bradley Lord.

"Ini merupakan pertimbangan yang terus-menerus antara risiko menggunakan komponen yang sudah menempuh jarak jauh dan konsekuensi kehilangan poin akibat penalti posisi start serta upaya untuk bangkit kembali dari posisi belakang saat balapan."

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