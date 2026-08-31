Mobil Klasik F1 Mengaspal di Monako untuk Syuting Ocean's Eleven

Film prekuel Ocean's Eleven akan berlatar belakang Grand Prix Formula 1 Monako tahun 1962.

The Ocean's franchise and F1 have linked up at Monaco before
The Ocean's franchise and F1 have linked up at Monaco before
© XPB Images

Formula 1 kembali akan hadir di layar lebar lewat sebuah prekuel Ocean's Eleven, yang berlatar belakang Grand Prix Monako tahun 1962.

Sejumlah mobil F1 klasik terlihat di Monako dalam beberapa hari terakhir dan mengaspal di lintasan ikonik tersebut di tengah proses syuting film terbaru dari franchise Ocean's.

Sejumlah mobil F1 klasik telah dipamerkan di Monako dalam beberapa hari terakhir dan mengaspal di lintasan ikonik tersebut seiring berlanjutnya proses syuting film terbaru dari waralaba Ocean's.

Film terbaru ini akan membawa penonton kembali ke era 1960-an, menampilkan mobil-mobil klasik serta lebih dari 300 pemeran tambahan yang mengenakan busana khas masa itu untuk mereka ulang peristiwa bersejarah tersebut—yang akan menjadi elemen sentral dalam film yang judulnya belum diumumkan ini.

Rekaman yang dapat disaksikan di bawah ini memberikan gambaran mengenai nuansa film tersebut.

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Namun, kecil kemungkinannya naskah film Hollywood tersebut akan mengikuti peristiwa nyata secara persis. Terlebih lagi, seperti yang disoroti oleh beberapa orang dalam kolom komentar unggahan di atas, sejumlah mobil yang ditampilkan tidak sesuai dengan era tersebut.

Dalam unggahan terpisah - sama seperti yang ditampilkan di film Iron Man 2 - terlihat mobil-mobil tersebut melaju arah berlawanan lintasan tersebut. 

Hal ini, tergantung pada apakah alur cerita memberikan penjelasan untuk tindakan itu, berpotensi memecah konsentrasi dan merusak pengalaman menonton bagi penggemar berat F1.

Dalam balapan yang sesungguhnya, Jack Clarke meraih pole, namun harus mundur pada lap ke-55 dari total 100 lap akibat masalah kopling. Dari 22 mobil, hanya delapan yang berhasil mencapai garis finis, dengan Bruce McLaren keluar sebagai pemenang, mengungguli Phil Hill dan Lorenzo Bandini.

And the diamond was never seen again
And the diamond was never seen again
© XPB Images

Ini bukan kali pertama F1 dan Monako memiliki hubungan dengan franchise film Ocean's. Pada tahun 2004, tim Jaguar memasang berlian senilai 300.000 dolar AS pada bagian hidung setiap mobilnya untuk mempromosikan film Ocean's 12. Ironisnya, setelah Christian Klien mengalami kecelakaan di tikungan Loews Hairpin, mobilnya berhasil dievakuasi namun berlian tersebut telah hilang, menciptakan sebuah misteri yang layak diangkat menjadi cerita tersendiri.

Disutradarai dan ditulis oleh Bradley Cooper, film ini dibintangi oleh Margot Robbie, Wagner Moura, Monica Barbaro, Vicky Krieps, George MacKay, dan Omar Sy, serta Cooper sendiri.

Film ini dijadwalkan rilis pada 25 Juni 2027, sementara film lain yang sarat dengan unsur olahraga otomotif - sekuel Days of Thunder yang sangat dinanti-nantikan - baru saja diumumkan akan dirilis pada musim panas 2028.

Tags:

F1
2026
1962
Monaco
Mobil Klasik F1 Mengaspal di Monako untuk Syuting Ocean's Eleven
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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