Hamilton Tanggapi Perpanjangan Kontrak Leclerc di Ferrari

Lewis Hamilton bereaksi terhadap berita bahwa rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, baru saja menandatangani kontrak baru.

Ferrari mengumumkan perpanjangan kontrak baru untuk Leclerc pada hari Rabu menjelang balapan F1 kandangnya, Grand Prix Monako.

Diperkirakan kesepakatan ini akan membuat Leclerc tetap di Ferrari hingga tahun 2030 dan seterusnya, yang berarti ia kemungkinan besar akan tetap menjadi rekan setim Hamilton di F1.

Leclerc has signed a fresh contract with Ferrari

Hamilton dikalahkan secara meyakinkan oleh Leclerc selama musim debut yang mengecewakan bersama Ferrari pada tahun 2025, tetapi ia memulai musim baru dengan jauh lebih kuat dan telah meraih dua podium.

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Pembalap Inggris 41 tahun tersebut mengaku bersemangat untuk terus menjadi rekan satu tim Leclerc.

“Saya pikir kami bekerja sama dengan baik dan kami berkolaborasi dengan baik, bersama dengan tim,” kata Hamilton kepada Sky Sports F1 menjelang akhir pekan di Monaco.

“Kami mendorong tim secara kolektif, dengan Fred dan semua pemain luar biasa di belakang layar, semua insinyur yang bekerja sangat keras pada mobil. Saya pikir kami bekerja dengan sangat baik.

"Ada banyak orang yang mencoba memensiunkan saya dan itu bahkan tidak terlintas dalam pikiran saya. Saya sudah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dan merencanakan untuk lima tahun ke depan. Saya masih berencana untuk berada di sini untuk waktu yang cukup lama."

Ketika ditanya apakah ia sedang memikirkan pembicaraan tentang kontrak berikutnya, Hamilton menjawab: “Tidak, masih ada waktu. Saya masih punya banyak waktu. Itu bukan sesuatu yang saya pikirkan, bukan percakapan yang sedang saya lakukan.”

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Leclerc has had the better of Hamilton so far as team-mates

Kesempatan terbaik untuk kemenangan pertama Ferrari-Hamilton?

Para rival memprediksi Ferrari sebagai favorit di GP Monako karena SF-26 sangat mumpuni di tikungan lambat, yang mendominasi sirkuit jalanan Monte Carlo yang sempit.

Namun Hamilton telah meredam euforia seputar Ferrari menjelang akhir pekan.

"Saya akan mengatakan trek ini akan lebih baik bagi kami daripada beberapa trek lainnya," katanya. "Karena di lintasan lurus yang kami miliki, misalnya, di Montreal, kami kehilangan cukup banyak waktu, dan jelas di sini kami akan kehilangan jauh lebih sedikit.

"Saya rasa tenaga mesin tidak akan menjadi masalah besar. Mobil kami bagus pada kecepatan rendah, jadi saya pikir kami akan kompetitif.

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“Saya tidak berpikir kami akan menjadi yang tercepat, terutama dengan peningkatan performa Mercedes di balapan terakhir, tetapi saya pikir kami akan kompetitif."