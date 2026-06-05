Verstappen Mendukung FIA di Tengah Polemik Regulasi Mesin F1

Max Verstappen mendukung badan pengatur FIA untuk "membuat keputusan yang tepat" terkait regulasi mesin Formula 1.

Juara dunia empat kali, Verstappen, memperimbangkan opsi untuk pergi dari F1 pada akhir musim ini jika regulasi Power Unit tidak berubah tahun depan, setelah Grand Prix Kanada.

Sebuah proposal telah disetujui untuk mengubah pembagian yang saat ini hampir 50-50 antara mesin pembakaran internal dan tenaga listrik menjadi 60-40 mulai tahun 2027, sesuatu yang didukung oleh Verstappen.

Verstappen is not happy with the current rules

Namun, agar rencana tersebut dapat berjalan, empat dari enam pabrikan di Komite Penasihat Power Unit harus mendukungnya.

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Diketahui bahwa saat ini hanya Mercedes dan Red Bull yang mendukung perubahan yang diusulkan untuk tahun 2027.

But Verstappen says he has faith in the FIA to make the right changes for the future of F1.

“Saya rasa diskusi ini masih berlangsung. Jadi itu bukan urusan saya sekarang,” kata Verstappen dalam konferensi pers FIA pada hari Kamis menjelang Grand Prix Monaco akhir pekan ini.

“Saya sepenuhnya percaya dan yakin juga pada pihak FIA bahwa mereka akan mengambil keputusan yang tepat untuk motorsport dan F1 secara umum untuk masa depan. Jadi saya serahkan itu kepada mereka.

“Saya rasa saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Dan pada saat yang sama, saya rasa hal yang sudah sangat baik tahun ini adalah kami telah terlibat dalam diskusi, dan diskusi tersebut jauh lebih terbuka.

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“Sebenarnya, mengadakan pertemuan dengan mereka sangat bagus. Saya pikir itulah yang perlu kita lakukan juga di masa depan. Saya rasa ini bisa sedikit dihindari. Tapi ya, saya pikir banyak langkah positif telah diambil tahun ini untuk masa depan.”

Verstappen was all smiles when he entered the Monaco paddock

Verstappen jelaskan di mana Red Bull perlu meningkat

Kembali ke urusan dalam trek, Verstappen menguraikan area-area yang menurutnya perlu ditingkatkan Red Bull untuk tampil kuat di Monako.

“Itu akan bergantung pada banyak hal, tetapi saya tidak tahu bagaimana rasanya mobil besok,” kata Verstappen.

“Monaco selalu bisa memberikan kejutan, tetapi secara realistis, dari sisi saya, kami cukup baik di kecepatan rendah, tetapi di saat yang sama, di sini, Anda perlu bagus dalam melewati gundukan dan trotoar, dan di situlah kami kurang bagus. Kita harus melihat bagaimana perkembangannya sepanjang akhir pekan.”

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Ia melanjutkan: “Anda ingin meningkatkan performa di setiap area. Anda menginginkan cengkeraman yang lebih baik, tenaga yang lebih besar, efisiensi pengereman yang lebih baik, Anda menginginkan ban beroperasi dalam rentang yang lebih optimal, jadi dalam hal itu, Anda ingin menjadi lebih baik di mana pun.

“Saya pikir, melihat Montreal, kami jelas kurang di lintasan lurus, tetapi juga di tikungan. Saya pikir kenyamanan berkendara, atau secara umum di atas gundukan, kami tidak terlalu bagus, dan tentu saja, tikungan kecepatan tinggi di tempat lain.

"Sekarang, di sini tidak ada tikungan kecepatan tinggi, tetapi biasanya itu bukanlah kekuatan terbesar kami.”